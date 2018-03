MKV wendet sich mit 30-Punkte-Programm zur Bildung an ÖVP-Verhandlungsführer LH Haslauer

Wien (OTS) - "Bildung und Wissenschaft sind für den Wohlstand eines Landes wie Österreich von existenzieller Bedeutung, denn auf reichhaltige Bodenschätze können wir nicht zurückgreifen", sagt StS a.D. Mag. Helmut Kukacka, Vorsitzender des Mittelschülerkartellverbandes (MKV).

Ex-Unterrichtsministerin Schmied hinterlässt nach fast sieben Jahren ihrer Tätigkeit viele eröffnete Baustellen, aber nur sehr wenige vollendete Projekte. Ihr bis zuletzt verfolgtes und auch offen eingestandenes ideologisches Hauptziel war die verpflichtende Gesamtschule für alle 10- bis 14-Jährigen. Reformen wurden von BM Schmied nicht mit den Schulpartnern gemeinsam gestaltet, sondern es wurde versucht diese meist gegen die betroffenen Eltern, Schüler und Lehrer durchzudrücken. Der MKV hat sich nun brieflich an den ÖVP-Verhandlungsführer im Bereich Bildung, Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer gewandt, um diesen auf die zentralen Positionen des MKV hinzuweisen: "Wir lehnen die flächendeckende Einführung der Gesamtschule strikt ab und fordern, dass das differenzierte Schulsystem samt achtjährigem Gymnasium jedenfalls erhalten bleibt", erklärt Kukacka und weist darauf hin, dass sich auch Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger im Wahlkampf dazu eindeutig bekannt hat.

In seinem "30-Punkte-Programm zur Schulpolitik" strebt der MKV eine Weiterentwicklung der Qualität des österreichischen Schulwesens an und will die wichtigsten Punkte daraus, den Koalitionsverhandlern mit auf den Weg geben, stellt dazu auch der MKV-Bundesjugendobmann Peter Stellnberger fest:

1. Chancengerechtigkeit und Wahlfreiheit garantieren!

Ein breit gefächertes differenziertes Bildungssystem muss jedem jungen Menschen eine faire Chance auf bestmögliche Bildung und Ausbildung und auf Entfaltung seiner persönlichen Interessen, Fähigkeiten und Begabungen bieten.

2. Schüler fördern - Leistung fordern!

Jeder Schüler hat das Recht, in der Schule individuell gefördert zu werden. Daher ist auf die lernunterstützende Leistungsförderung genauso Wert zu legen wie auf die (Hoch-) Begabtenförderung.

3. Sprachbeherrschung einfordern!

Da die Beherrschung der Unterrichtssprache Voraussetzung für einen erfolgreichen Bildungserwerb ist, müssen - beginnend mit dem Kindergarten - sämtliche Bildungseinrichtungen durch gezielte und verpflichtende Fördermaßnahmen ihr Hauptaugenmerk auf die Vermittlung der nötigen Sprachkompetenz legen.

4. Das 8-jährige Gymnasium ist unverzichtbar!

Das traditionelle 8-jährige Gymnasium mit dem Schwerpunkt auf eine vertiefte Allgemeinbildung muss als eine der angebotenen Schulformen bestehen bleiben. Das Gymnasium hat große Akzeptanz in der Öffentlichkeit und bietet leistungs- und belastungsfähigen, interessierten und begabten Schülern eine förderliche Lernumgebung in homogenen Klassen.

5. Qualifizierte Berufsausbildung als wichtige Zukunftsaufgabe! Hochwertige Abschlüsse sind das Fundament für ein erfolgreiches Berufsleben sowie für den Wirtschaftsstandort Österreich. Deshalb muss die Weiterentwicklung der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ein Schwerpunkt sein. Unzureichende Unterrichtsbedingungen, vor allem in den ersten Jahrgängen, sind zu verbessern.

6. Individualisierung durch kleinere Klassen!

Nur entsprechend geringe Klassengrößen (höchstens 25 Schüler) sichern eine möglichst gute Förderung der individuellen Anlagen und einen qualitativ hochwertigen Unterricht.

7. Bessere Schulwahl durch bessere Beratung!

Schülern und Eltern sind an den Nahtstellen und Übergängen der Bildungswege verstärkte Orientierungshilfen anzubieten. Beim Übertritt von der 4. in die 5. Schulstufe sollen neben den Zeugnisnoten, deren Verwendung österreichweit vergleichbar gemacht werden muss, intensive Beratungsgespräche zwischen Eltern, Lehrern, Schülern und den aufnehmenden Schulen geführt werden.

8. Schüler, Eltern und Lehrer professionell unterstützen! Bildungspolitik kann und darf Eltern nicht die Verantwortung für ihre Kinder abnehmen, muss sie aber bestmöglich dabei unterstützen. Für die Bewältigung von Krisen (Lernprobleme, Mobbing, persönliche Krisen, familiäre Defizite) muss das Angebot an psychologischer und therapeutischer Unterstützung durch Spezialisten (Förderlehrer, Schulpsychologen, Beratungslehrer, Mediatoren, Sozialarbeiter) massiv ausgebaut werden.

9. Ganztägige Betreuung ausbauen!

Die gesellschaftliche Entwicklung verlangt den stärkeren Ausbau von ganztägigen Schulformen. Die schulische Nachmittagsbetreuung soll mit größtmöglicher Flexibilität auf freiwilliger Basis angeboten werden. Jene Kinder, die Nachmittagsbetreuung wünschen oder brauchen, sollen diese qualitätsvoll bekommen können. Für die Infrastruktur der Schulen (Speisesäle, Küchen, Freizeit- und Studierräume, Sport- und Freizeitmöglichkeiten) sind große Investitionen zu tätigen.

