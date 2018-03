Innovation und Engagement für den ländlichen Raum - Netzwerk Land Jahreskonferenz und Kulturlandschaftspreis 2013

- Rückblick und Ausblick: Konferenz "Ländliche Entwicklung - Motor für Innovation"

Wien (OTS) - Kulturlandschaftspreis 2013 - über 100 Einreichungen:

herausragende Projekte, Personen und Kurzvideos zum Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer Vielfalt an Arten

Die zu Ende gehende Periode 2007-2013 des Programms für die Entwicklung des Ländlichen Raums (LE) sowie ein Ausblick auf die nächste Periode bis 2020 waren Thema der am 12. November in Fieberbrunn in Tirol abgehaltenen Netzwerk Land Jahreskonferenz unter dem Titel "Ländliche Entwicklung - Motor für Innovation". Hochrangige VertreterInnen des Lebensministeriums und der Europäischen Kommission zogen Bilanz der letzten sieben Jahre und vermittelten einen Eindruck, was im Zuge des Programms 14-20 auf Österreich zukommt. Weiters wurde mit erfolgreichen Projektträgern zum Thema "Innovation - Eine Frage der Einstellung" diskutiert.

In einem "Best of" der Jahre 2007-2013 ließ man anschließend das bisherige LE-Programm Revue passieren - Siegerprojekte des Agrar.Projekt.Preises 2009 und des Agrar.Preises 2011, der Baupreise 2010 und 2012, des Kulturlandschaftspreises 2010 sowie des Innovationspreises für Chancengleichheit 2012 wurden auf die Bühne gebeten.

Fest der Artenvielfalt und des Engagements für die Kulturlandschaften

Zudem läutete Netzwerk Land im Auftrag des Lebensministeriums und in Kooperation mit dem LFZ Raumberg-Gumpenstein im Frühjahr 2013 die zweite Runde für den Kulturlandschaftspreis ein. Erneut sollten durch den Preis engagierte KulturlandschaftsheldInnen, wertvolle Projekte und erstmals auch kreative Kurzvideos prämiert und vor den Vorhang geholt werden. Der Erhalt der Artenvielfalt und der besonderen Kulturlandschaften Österreichs standen im Mittelpunkt der insgesamt 105 Einreichungen aus allen Bundesländern. "Unsere heimische Kulturlandschaft ist das Aushängeschild des für Österreich so wichtigen Tourismus. Mit dem Kulturlandschaftspreis sollen der Wert von Artenvielfalt und Kulturlandschaft in den Blickpunkt gerückt werden", betont Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich. Eine hochkarätige Jury, zusammengesetzt aus Mitgliedern u. a. des Lebensministeriums, der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, von Ja! Natürlich, des FORUM Umweltbildung, der Universität für Bodenkultur sowie der Landwirtschaftskammer Österreich, wählte aus jeder der drei Kategorien vier zu prämierende Beiträge sowie eine/n SiegerIn. Der Kulturlandschaftspreis 2013 wurde von im Auftrag von Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich von Abteilungsleiter DI Lukas Weber-Hajszan (Lebensministerium) überreicht.

Leidenschaft für das Erhalten, Verbinden und Bewusstsein schaffen

In der Kategorie Projekte fanden sich sowohl regionale Initiativen als auch europaweite Kooperationen. Das Siegerprojekt TEAM Karwendel vom Verein Alpenpark Karwendel, Tirol, überzeugte durch die Kombination aus Naturschutz-Initiative und einem starken sozioökonomischen Aspekt. Johann Palkowitsch, Landwirt aus Mannersdorf an der Leitha, Niederösterreich, schaffte es als - von einer dritten Person vorgeschlagener - Kulturlandschaftsheld aufs Stockerl. Sein Engagement, durch eine offene und integrative Art, das Bewusstsein der Bevölkerung für den Schutz von Landschaft und Biodiversität zu stärken, wurde mit dem ersten Preis in dieser Kategorie belohnt. Das prämierte Kurzvideo "Wir beobachten das ganze Jahr die Natur" der Sonderschule für Schwerstbehinderte Seebach, Kärnten, brillierte durch seine klare Botschaft - "Es lebt!" - und regt zum genauen Hinsehen in der Natur und zum Beobachten ihrer Lebewesen an.

Die drei SiegerInnen erhielten je 1500 Euro Preisgeld, zur Verfügung gestellt von Ja! Natürlich, der Landwirtschaftskammer Österreich, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Futterbau sowie der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Die PreisträgerInnen hatten außerdem die Gelegenheit, ihre prämierten Projekte im Zuge einer Ausstellung bei der Netzwerk Land Jahreskonferenz zu präsentieren.

Weiterführende Informationen & Foto-Download

Kulturlandschaftspreis 2013:

http://www.netzwerk-land.at/umwelt/kulturlandschaftspreis-2013

Netzwerk Land Jahreskonferenz:

http://www.netzwerk-land.at/netzwerk/nwl-jahreskonferenz-2013

