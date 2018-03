Philippinen: Nothilfemaßnahmen von SOS-Kinderdorf voll angelaufen

Trotz sehr schwieriger Lage erster Transport mit Wasser, Nahrung und Medikamenten im SOS-Kinderdorf Tacloban angekommen, weitere werden heute von Cebu aus organisiert.

Tacloban/Innsbruck (OTS) - "Die sehr couragierte Leiterin des SOS-Kinderdorfes Calbayog, Mrs. Emely, hat gestern mit einem Kleinbus den ersten Hilfstransport ins SOS-Kinderdorf nach Tacloban organisiert und selbst durchgeführt. Parallel dazu wurden alle 72 Kleinkinder (bis 12 Jahre) von dort ins SOS-Kinderdorf nach Calbayog gebracht, sie sind alle sicher angekommen und werden nun gut betreut", schilderte der Präsident von SOS-Kinderdorf Österreich, Helmut Kutin heute mittag die aktuelle Lage. Die älteren Kinder/Jugendlichen und Erwachsenen sind laut Kutin im beschädigten SOS-Kinderdorf Tacloban geblieben und helfen beim Aufräumen und Verteilen der Güter.

Im SOS-Kinderdorf Cebu ist inzwischen Gregor Nitihardjo eingetroffen und koordiniert von dort aus die gesamte Nothilfe von SOS-Kinderdorf. Er ist der Leiter der SOS-Kinderdörfer in Indonesien und hat nach dem Tsunami in Banda Aceh viel Erfahrung im Katastrophen- und Nothilfemanagement gesammelt. "Noch heute sollen in Cebu weitere Lebensmittel, Wasservorräte und Medikamente eingekauft und der nächste Transport per Schiff nach Tacloban organisiert werden", sagt Nitihardjo "Die Lage ist sehr kritisch, viele Leute sind sehr wütend und versuchen, mit Gewalt an Nahrungsmittel zu kommen. Wir werden alles tun und Vorsorge treffen, dass die Hilfsgüter sicher ankommen."

SOS-Kinderdorf Österreich hat heute für diese rasche und dringend benötigte Soforthilfe 50.000 Euro überwiesen. Helmut Kutin dankt an dieser Stelle noch einmal dem Land Tirol für die gesrtige Zusage von 350.000 Euro für die Flutopfer und SOS-Kinderdorf- Hilfe auf den Philippinen.

Die wichtigsten Nothilfemaßnahmen im Überblick:

Rasche Soforthilfe für das SOS-Kinderdorf Tacloban durch Hilfstransporte (v.a .Wasser, Lebensmittel, Medikamente) aus Cebu und Calbayog nach Tacloban für das SOS-Kinderdorf und für Kinder und Familien der Nachbarschaft im direkt angrenzenden Stadtteil Barangay Diit.

Wiederaufbau und Renovierung SOS-Kinderdorf Tacloban inkl. der dortigen Hermann Gmeiner Schule.

Aufnahme von Kindern, die alleine umherirren, in unsere Kinderdörfer - bis ihre familiäre Situation (Eltern/Angehörigen) geklärt ist.

Langzeithilfe für etwa 1.000 Familien in unmittelbarer Nachbarschaft inkl. Wiederaufbau ihrer Häuser.

