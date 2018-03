AVISO: Caritas wählt neuen Präsidenten

Wien (OTS) - Der Caritas Österreich steht nach 18 Jahren ein Wechsel an der Spitze bevor. Der neue Caritas-Präsident bzw. die neue Präsidentin wird aus dem Kreis der neun LandesdirektorInnen gewählt. Die Wahl findet morgen, Mittwoch, während der bis Donnerstagabend andauernden Caritas-DirektorInnen-Konferenz in Batschuns, Vorarlberg, statt. Der langjährige Caritaspräsident Franz Küberl kündigte vor zwei Wochen an, nicht mehr für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Küberl wird Caritasdirektor in der Diözese Graz-Seckau bleiben. Das Ergebnis der Wahl wird für morgen Mittag, gegen 13 Uhr, erwartet. Die offizielle Amtsübergabe findet am 29. November statt. Für VertreterInnen der Medien wird es morgen zwischen 13 und 15 Uhr die Möglichkeit geben, Telefoninterviews sowohl mit Franz Küberl bzw. mit dem/der neuen Caritaspräsidenten/in zu führen.

Der/die CaritaspräsidentIn wird alle drei Jahre von den neun DirektorInnen und dem Caritas Bischof gewählt. Die DirektorInnenkonferenz setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Manfred Scheuer, Bischof der Diözese Innsbruck und Caritas Bischof, Edith Pinter (Diözese Eisenstadt), Franz Küberl (Diözese Graz-Seckau), Michael Landau (Erzdiözese Wien), Friedrich Schuhböck (Diözese St. Pölten), Franz Kehrer (Diözese Linz), Viktor Omelko (Diözese Gurk-Klagenfurt), Johannes Dines (Erzdiözese Salzburg), Georg Schärmer (Diözese Innsbruck) und Peter Klinger (Diözese Feldkirch).

