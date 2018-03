Lokale Caritas hilft nach Taifun Katastrophe auf den Philippinen

Franz Küberl: "Die Hilfsbereitschaft unter den Menschen auf den Philippinen ist bewundernswert!"

Wien (OTS) - Die Insel Cebu ist eine jener Inseln der Philippinen, die Taifun Haiyan heimgesucht hat. Während Cebu City selbst nicht stark betroffen ist, wurde der Nordteil der Insel schwer vom Taifun in Mitleidenschaft gezogen.

Ordensschwester Sr. Issa ist Nothilfe-Koordinatorin der Erzdiözese Cebu und Projektpartnerin der Caritas in Österreich. Sie berichtet der Leiterin der Caritas Katastrophenhilfe Sabine Wartha am Telefon über die Situation vor Ort: "Die Menschen hier spenden Lebensmittel und Geld und gemeinsam mit dem Bischof der Region werden die Hilfsgüter in die betroffenen Pfarren gebracht und dort weiterverteilt. Aber wir brauchen dringend Hilfe von außen!" Damit sofort mehr Menschen auf diesem Weg erreicht werden können, Logistik der Hilfe

Diese lokale Unterstützung ist für die Menschen momentan überlebensnotwendig, allerdings reichen die Mittel für die vielen Betroffenen längst nicht aus. "Die Philippinen sind ein armes Land. Mit einer Katastrophe dieses Ausmaßes können sie nicht alleine fertig werden", weiß Sabine Wartha, die ähnliche Situationen von der Tsunami-Katastrophe von 2004 oder der Erdbeben-Katastrophe von Haiti 2010 kennt. Auf die Helfer warten große Herausforderungen: "Inseln sind an sich schon schwierig zu erreichen, aber durch die Zerstörung der Infrastrukturen ist der Zugang zu den Menschen noch zusätzlich erschwert. Als Caritas haben wir zum Glück Kontakte zu Pfarren und Ordensgemeinschaften, die lokal gut verankert sind."

Um die Seuchengefahr zu bannen, werden dringend Trinkwasser, Hygieneartikel, Lebensmittel, Haushaltsgeräte und provisorische, sanitäre Anlagen gebraucht.

Die Caritas Helfer aus Österreich Thomas Preindl und Andreas Zinggl sind soeben auf den Philippinen angekommen. Sie unterstützen vor Ort lokale Partner, die Nothilfemaßnahmen wie die Verteilung von Lebensmitteln, Schlafmatten und Hygienekits planen.

Die Caritas bittet dringend um Spenden

Ein Hilfspaket für Opfer der Taifun Katastrophe um 35 Euro beinhaltet: 5 kg Reis, 1 kg grüne Bohnen, 1 kg Trockenfisch, 6 Dosen Sardinen, 500 ml Speiseöl, 1 kg Zucker, 1 Stück Waschseife, Wassercontainer (Gebinde), 1 Schlafunterlage, 1 Decke.

Um 12 Euro kann eine Schutzplane (20x20m) gekauft werden Unterstützen Sie die Opfer der Naturkatastrophe mit einer Spende:

