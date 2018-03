ÖBB Rail Tours präsentiert die neuen "Kombitickets Wintersport"

Bahnfahrt und Wintersportvergnügen ab Euro 34

Wien (OTS) - Nach dem gelungenen Auftakt im Vorjahr gehen die "Kombitickets Wintersport" von ÖBB Rail Tours mit einem erweiterten Angebot in die zweite Saison. Im Kombiticket ab Euro 34 sind auch heuer wieder die Bahnfahrt sowie ein 1-, 2- oder 6-Tage-Skipass bzw. bei Sport-Events das Ticket für die jeweilige Veranstaltung enthalten. Besonders erfreulich für Familien: Für Kinder und Jugendliche gibt es zusätzlich ermäßigte Pauschalpreise.

"Ob Tages-Ausflug, klassisches Skiwochenende oder komplette Skiwoche - der günstige Paketpreis, die bequeme Anreise mit der Bahn, die bei Bedarf auch die Fahrt mit dem ÖBB Postbus zum Skigebiet enthält, sowie die breite Palette an Angeboten machen dieses Produkt besonders attraktiv", betont Eva Buzzi, Geschäftsführerin ÖBB Rail Tours.

Neue Wintersportorte im Programm

Für den kommenden Winter hat die 100%-ige ÖBB Tochter ihr erfolgreiches Konzept, mit dem sie Wintersportler günstig zum Ski fahren oder Snowboarden sowie zu den großen Sportevents bringt, ausgeweitet. Neu hinzugekommen sind die Skiregion Hochkönig mit Maria Alm und Mühlbach sowie der Top-Spot Skiort Ischgl. Ebenfalls wieder mit dabei sind Destinationen wie St. Anton am Arlberg, Lech-Zürs, Kitzbühel, Semmering, Stuhleck, Hinterstoder, Gosau, Tauplitz, Zell am See-Kaprun, Alpendorf St. Johann, Bad Gastein, Nassfeld, Gerlitzen und viele andere. Ab sofort ist auch ein Kombiticket speziell für Nicht-Skifahrer bzw. Schneeschuhwanderer auf der Raxalpe im Angebot. Im neuen 60-seitigen Folder "Kombitickets Wintersport" findet man alle Angebote im Überblick. "Von familientauglich bis hochsportlich, von beschaulich bis ultrahip - das Kombiticket spiegelt die ganze Vielfalt und den Zauber des Wintersportlandes Österreich wider", so Eva Buzzi.

Spektakuläre Sportevents mit Kultfaktor

Auch heuer bringt das "Kombiticket Wintersport" die Fans zu den spektakulärsten Events des kommenden Winters wie zum Beispiel zum Hahnenkammrennen in Kitzbühel und den Skisprungveranstaltungen in Innsbruck und Bischofshofen. Neu hinzugekommen sind ein Kombiticket zur Weitenjagd der Skiflieger am Kulm, zum Skiweltcup in Lienz und zum Biathlon Weltcup in Hochfilzen sowie Partyzüge zum mittlerweile zum Kult gewordenen Nightrace in Schladming und zum Skiflugweltcup Kulm.

ÖBB Rail Tours Kunden profitieren von Kooperation mit dem Sporthandel

Durch eine Kooperation mit der Handelskette Intersport kommen Kombiticket-Kunden in den Genuss von weiteren Vorteilen. Für das Ausleihen von Ski- oder Snowboardausrüstung bei Online-Buchung oder Vorlage des Kombitickets gibt es Ermäßigungen von mindestens 10 %. Unter anderem erhalten Kinder bis 10 Jahre die gesamte Ausrüstung, wenn beide Elternteile eine Ausrüstung mieten, für den gleichen Zeitraum kostenlos.

