Aviso PRESSEKONFERENZ: Umweltdachverband an Koalitionsverhandler: Budget sanieren - Umwelt stärken

Donnerstag, 14. November 2013, 10 Uhr Café Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wien (OTS) - 4 Mrd. Euro Einsparungspotenzial pro Jahr bei umweltschädlichen Subventionen

- Ökologische Steuerreform als Zukunftsfaktor

- Umwelt & Landwirtschaft nicht trennen, aber "Vorzeichen" ändern

In Warschau wird derzeit die Weichenstellung für eine neue Klimapolitik verhandelt. Währenddessen klaffen nicht nur in Österreich Milliarden-Budgetlöcher, die in den nächsten Jahren geflickt werden müssen. Der Umweltdachverband zeigt in einer aktuellen Zusammenstellung, wie man das Budget schonen kann und gleichzeitig den Zielsetzungen des Klima- und Umweltschutzes gerecht wird. Mindestens 4 Mrd. Euro pro Jahr sind durch die Abschaffung von Steuerbegünstigungen für umweltschädliches Verhalten oder von direkten umweltschädlichen Subventionen einsparbar. Dass die Herausforderungen der Zukunft darüber hinaus auch starke Strukturen in der Verwaltung benötigen, ist klar. Insofern müssen Landwirtschaft und Umwelt als Ressort zusammenbleiben, wenn auch unter geändertem "Vorzeichen".

Teilnehmer:

- Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident Umweltdachverband - Michael Proschek-Hauptmann, Geschäftsführer Umweltdachverband

