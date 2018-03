Caritas hilft nach Taifun Katastrophe auf den Philippinen

Franz Küberl: "Jetzt geht es darum, rasch Hilfe zu organisieren!"

Wien (OTS) - Die Caritas-Hilfe für die Opfer des Taifuns "Haiyan" ist angelaufen. Katastrophenhelfer der Caritas Philippinen und der Caritas USA organisieren derzeit aus Lagerbeständen 18.000 Zeltplanen und eine Million Wasserentkeimungstabletten über Cebu City nach Tacloban zu transportieren.

Weitere 18.000 Hilfsgüterpakete stehen zur Verteilung bereit. Schwerpunkte der ersten Hilfe sind: Notunterkünfte, Wasser und Hygiene, Lebensmittel, Haushaltsgeräte und provisorische, sanitäre Anlagen.

Über 9,5 Millionen Menschen aus neun Regionen sind betroffen. Rund ein Drittel davon, etwa drei Millionen, haben alles verloren. Ihre Häuser wurden zerstört, es gibt kein Trinkwasser, keinen Strom, keine Nahrungsmittel.

Die Caritas Helfer aus Österreich Thomas Preindl und Andreas Zinggl sind heute von Wien aus ins Katastrophengebiet gereist. Sie unterstützen vor Ort lokale Partner, die Nothilfemaßnahmen planen wie Verteilung Lebensmittel, Schlafmatten und Hygienekits.

Erste Unterstützung durch Großspender

Christoph Schweifer Generalsekretär internationale Programme freut sich über erste Unternehmensspenden: "Wir danken der BAWAG PSK für die spontane und umfassende Unterstützung! Neben der Auflage von Zahlscheinen in den Filialen und der Information von MitarbeiterInnen und KundInnen, haben wir von der BAWAG PSK auch eine Spende von 10.000 Euro erhalten. Mit diesem Geld können wir den von dieser furchtbaren Naturkatastrophe betroffenen Menschen rasch und direkt helfen!"

Die österreichische Caritas stellt 100.000 Euro als Soforthilfe aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung.

So hilft die Caritas

Ein Hilfspaket für Opfer der Taifun Katastrophe um 35 Euro beinhaltet: 5 kg Reis, 1 kg grüne Bohnen, 1 kg Trockenfisch, 6 Dosen Sardinen, 500 ml Speiseöl, 1 kg Zucker, 1 Stück Waschseife, Wassercontainer (Gebinde), 1 Schlafunterlage, 1 Decke.

Um 12 Euro kann eine Schutzplane (20x20m) gekauft werden Unterstützen Sie die Opfer der Naturkatastrophe mit einer Spende:

