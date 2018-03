Neues Volksblatt: "Prüfstand" von Markus EBERT

Ausgabe vom 7. November 2013

Linz (OTS) - Aus dem Schatten heraustreten, große Schuhe anziehen -Generationswechsel werden fast immer mit einem Schuss Skepsis kommentiert, egal ob in Wirtschaft oder Politik. Klar ist jedenfalls, was Linz betrifft, eines: Zwei Jahre vor der nächsten Wahl sind die Karten neu gemischt. Die SPÖ hat sich an der Stadtspitze zur Gänze neu aufgestellt, und auch die ÖVP vollzieht heute einen maßgeblichen personellen Wechsel. Und auch wenn den neuen SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und den neuen ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier doch einige Jahre trennen, verbindet sie eines - nämlich schon einige politische Erfahrung. Die werden sie auch brauchen bei dem, was an Problemen in der Landeshauptstadt ansteht, wobei es letztlich die SPÖ ist, die den schweren Sack der Verantwortung schultern muss. Auch wenn Luger nach außen hin mit der leidigen Swap-Affäre nichts am Hut hat, steht er als Polit-Erbe von Franz Dobusch auf dem Prüfstand. Dass der neue Bürgermeister im Gemeinderat von keiner anderen Fraktion unterstützt wird, hängt mit dieser Erbschaft zusammen, wie lange dieses Vorschussmisstrauen anhält, ist die andere Frage. Luger ist lange genug in der Politik, um zu wissen, wer mit welchen Zuckerln zu locken ist.

Baier wiederum steht exemplarisch dafür auf dem Prüfstand, wie die ÖVP das angekündigte Werben um die jungen, urbanen Wähler anlegen wird.

