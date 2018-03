Zu wenig Netto am Lohnzettel: Österreicher zahlen die höchsten Abgaben auf Arbeit

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Ein OECD-Vergleich zeigt: Den Österreichern/-innen bleibt überdurchschnittlich wenig vom Bruttolohn. Unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen zu viel Lohnsteuer und Sozialversicherung.

In einer Pressekonferenz am Montag, 11. November 2013, um 10 Uhr, in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, wollen wir Sie über die Ergebnisse dieser Studie informieren.

Unter dem Titel "Zu wenig Netto am Lohnzettel - Österreicher zahlen die höchsten Abgaben auf Arbeit" stehen Ihnen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, Mag. Johannes Pointner, zur Verfügung.

Zu wenig Netto am Lohnzettel: Österreicher zahlen die höchsten

Abgaben auf Arbeit



Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und dem Leiter

der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, Mag.

Johannes Pointner



Datum: 11.11.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: ooe.arbeiterkammer.at



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Ulrike Etlinger

Tel.: (0732) 6906-2193

ulrike.etlinger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at