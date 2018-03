Preineder/Köck: Österreich setzt auf nachhaltige Binnenfischerei und Ausbau der Aquakultur

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Weltweit ist es zu einer massiven Überfischung der Meere gekommen, die Bevölkerung will aber weiterhin gerne in den Genuss von Fischgerichten kommen. Berichte über die Überfischung sowie die Vorfälle in Fukushima haben allerdings den Anspruch der Konsumentinnen und Konsumenten auf nachhaltige und umweltbewusste Fischerei und Fischzucht wachsen lassen. "Das bietet den Binnenländern neue Chancen, beispielsweise in die Fischproduktion einzusteigen oder diese auszubauen", sagten heute, Mittwoch, die beiden niederösterreichischen ÖVP-Bundesräte Martin Preineder und Ing. Eduard Köck. Beide begrüßten in diesem Zusammenhang den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF). Der neue Fonds, der heute auch Thema im EU-Ausschuss des Bundesrats ist, soll unter anderem den Fischproduzenten bei der Umstellung auf die nachhaltige Fischwirtschaft helfen und den Zugang zu Investitionszuschüssen erleichtern.

Auch der Trend gehe zu leichtem und gesünderem Essen, so Preineder. Der jährliche Pro Kopf-Verbrauch von Fisch liegt in Österreich mittlerweile zwischen sieben und acht Kilogramm (Berechnungsbasis Filets). Laut Lebensmittelbericht ist der mengenmäßige Verbrauch von Fisch und Fischprodukten in den letzten zehn Jahren um fast 40 Prozent gestiegen, Tendenz weiter steigend.

Der Waldviertler Bundesrat Köck verwies auf die Bedeutung der Fischzucht für das Waldviertel - mit einer Jahresproduktion von bis zu 500 Tonnen "Österreichs größte Karpfenzuchtregion". Für rund 400 landwirtschaftliche Betriebe stellt die Karpfenzucht einen wesentlichen Erwerbszweig dar.

Es sei wichtig, die heimischen Fischzuchtbetriebe zu erhalten und die Selbstversorgungsquote zu steigern. Diese liegt derzeit bei etwa fünf Prozent. "Österreich setzt daher auf eine nachhaltige Binnenfischzucht und den Ausbau der Aquakultur." Beide Bundesräte hoffen auf eine Erhöhung der nationalen Mittel zur Ko-Finanzierung der in Aussicht gestellten erhöhten (25 Prozent) EU-Mittel (von fünf auf 6,2 Millionen Euro), und damit auf einen deutlichen Impuls im Bereich der Fischproduktion.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at