Edgar Mayer übt scharfe Kritik an EU-Plänen für Telekommunikationsmarkt

ÖVP/SPÖ bringen im EU-Ausschuss des Bundesrats Begründete Stellungnahme ein

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Massive Kritik am Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation übte heute, Mittwoch, der Vorsitzende des EU-Ausschusses im Bundesrat Edgar Mayer. ÖVP und SPÖ haben der Kommission in Form einer so genannten Begründeten Stellungnahme daher die "Gelbe Karte" gezeigt. Der EU-Ausschuss des Bundesrats kann in einer solchen Begründeten Stellungnahme darlegen, warum ein Entwurf eines Legislativvorhabens der EU mit dem Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar ist. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass Entscheidungen auf einer möglichst bürgernahen Ebene zu treffen sind, wobei zu prüfen ist, ob ein gemeinschaftliches Vorgehen angesichts der nationalen, regionalen oder lokalen Handlungsmöglichkeiten wirklich gerechtfertigt ist.

Das Ziel des heute debattierten EU-Verordnungsvorschlags ist die Schaffung eines Binnenmarktes für die elektronische Kommunikation, in dem die Bürgerinnen und Bürger ohne Zusatzkosten oder grenzbedingte Beschränkungen Zugang zu diesen Kommunikationsformen haben und Unternehmen somit ihre Dienste unabhängig davon, wo sie in der EU ihren Sitz haben, bereitstellen können und sollen.

In der Begründeten Stellungnahme wird allerdings nicht nur die Subsidiarität als verletzt, sondern auch ein Problem beim Prinzip der Verhältnismäßigkeit gesehen. Der ÖVP-Bundesrat kritisiert insbesondere, dass der Verordnungsentwurf ohne vorherige umfassende öffentliche Konsultation vorgelegt worden sei, was eine "neue Form des Umgangs miteinander" bedeute.

Die grundlegendsten Bedenken ergeben sich laut Mayer aber aus Konsumentensicht. Es sei zwar gewünscht, dass die Kommunikationskosten für den einzelnen Konsumenten insgesamt sinken, allerdings sei nicht klar, dass dies auch in Österreich der Fall sein werde. Mayer befürchtet im Gegenteil, dass sich die nationalen Kommunikationskosten massiv erhöhen und dadurch eine Umverteilung der Kosten auf die Konsumenten erfolgt.

Eine weitere Frage sei die Frequenzvergabe, die durch die vorgeschlagenen stärkeren Eingriffsrechte der Europäischen Kommission die Mitgliedstaaten schwächen würde. "Der vorliegende Verordnungsvorschlag der Kommission ist somit abzulehnen, da er die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität verletzt", schloss Mayer.

