Neubauer: FPÖ vor und nach der Wahl: Verantwortung im Interesse Südtirols

Wien (OTS) - "Die Freiheitliche Partei Österreichs ist die einzige im österreichischen Parlament vertretene Partei, die ein eindeutiges Bekenntnis zu Südtirol ablegt und sich vor wie nach einer Wahl für die Interessen der deutschen und ladinischen Bevölkerung in Südtirol einsetzt", stellt heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer auf Anfrage klar.

"Wir werden alle Bemühung aus dem südlichen Tirol unterstützen, so auch das Ziel einer Landeseinheit, auch wenn diese Bemühungen unterschiedlichster Art sein sollten. Letztlich müsse die Bevölkerung Südtirols darüber entscheiden, ob sie den Weg der Selbstbestimmung im Wege eines Referendums, also einer Volksabstimmung, oder ob sie die Landeseinheit über den Zwischenschritt eines "Freistaatmodells" erreichen will", sagte Neubauer. Der neu zu wählende Landeshauptmann von Südtirol wird jedenfalls gut daran tun, das Ergebnis der Wahl vom 27. Oktober 2013 gut und reiflich zu überdenken und daraus die für das Land Südtirol und seine Menschen richtigen Schlüsse zu ziehen.

Die Zeiten einer Ein-Parteien-Allmacht in Südtirol gehören seit der letzten Wahl nämlich endgültig der Vergangenheit an. Ein grundsätzliches Umdenken in der Südtirol-Politik ist deshalb ein Gebot der Stunde, sei es in Bozen oder sei es in Wien.

"Bis zur Umsetzung des Ziels einer Landeseinheit soll aber natürlich in der Südtirol-Politik kein Stillstand herrschen. Die Regierung in Österreich muss deshalb endlich, wie bereits oftmals von uns gefordert, die Schutzmachtfunktion in der Verfassung verankern, um zumindest die auf tönernen Füßen stehende Autonomie im Ernstfall auch entsprechend unterstützen zu können", stellte Neubauer fest und fordert weiter, die doppelte Staatsbürgerschaft für die deutsch- und ladinischen Südtiroler voranzutreiben.

Bereits jetzt haben ja schon mehr als 400 Menschen einen Antrag um die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft beantragt. Um künftig eine lebendige Südtirol-Politik gewährleisen zu können, fordert die FPÖ die zu Koalitionsgesprächen versammelten Teilnehmer auf, den Südtirol-Unterausschusses auch in dieser Gesetzgebungsperiode wieder zu installieren.

Darüber hinaus sollen jene Regionen besonders in den Mittelpunkt des Interesses und der europäischen Förderung rücken, in denen Tiroler in gleicher oder ähnlicher Kulturgemeinschaft miteinander leben, wie Bayern, Tirol, Südtirol und Welschtirol.

"Wir sind uns bewusst, dass das im September 2014 in Schottland stattfindende Referendum ein maßgeblicher Schritt, vielleicht ein Meilenstein in ein selbstbestimmtes Europa sein wird. Die FPÖ wird sich deshalb bereits bei der im Jahre 2014 stattfindenden EU-Wahl für die Verankerung des Selbstbestimmungsrechtes für Minderheiten bzw. Völker auf EU-Ebene aktiv einsetzen", so Neubauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at