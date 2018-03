TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 8. November 2013 von Michael Sprenger "Oranges Quartett auf der Anklagebank"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Die ehemalige Führungsriege des Kärntner BZÖ wurde wegen Untreue angeklagt. Auf der Anklagebank werden drei der vier dann als FPÖ-Politiker Platz nehmen. Von der FPÖ wurden die BZÖler einst angezeigt. Ein Sittenbild mit Ironiesignal.

Für alle beteiligten Personen gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Einmal mehr.

Trotz alledem kann aber die Anklage gegen die ehemalige Führungsmannschaft des Kärntner BZÖ als weiteres Sittenbild des politisch-moralischen Verfalls gelesen werden. Das frühere orange Quartett, also die drei ehemaligen Regierungsmitglieder Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch und Harald Dobernig und ihr damaliger Wahlkampfleiter Stefan Petzner, wird sich also bald auf den harten Brettern der Anklagebank treffen. Ihnen wird Untreue vorgeworfen. Konkret geht es darum, kurz vor der Landtagswahl 2009 eine Hochglanzbroschüre des Landes als getarntes Wahlkampf-Magazin des BZÖ gratis unters Wahlvolk gebracht zu haben. Das aufwändig produzierte Druckwerk stellte den seinerzeitigen Landeshauptmann Dörfler sowie seine beiden Landesräte Scheuch und Dobernig in den Vordergrund. Der Titel lautet "Wir bauen Kärnten. Garantiert" und erinnert damit samt Logo geradezu frech an den damaligen BZÖ-Wahlkampfslogan. Aus Sicht der Anklage der Korruptionsstaatsanwaltschaft ist dem Land Kärnten dadurch ein Schaden von 219.000 Euro entstanden.

Die Vorgangsweise entspricht der damaligen orangen Gedankenwelt, die das Land Kärnten längst als ihr Eigentum wahrgenommen hatte. Die Grünen sprachen seinerzeit schon von einer "Steuergeldverbrennung". Und die damals als erbitterte Feinde des BZÖ auftretende FPÖ sprach von einem "schweren und ganz besonders dreisten Fall von Amtsmissbrauch" (FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl).

Insofern wohnt der nun baldigen Rückkehr der Regierungsmitglieder auf die Anklagebank eine gewisse Ironie, je nach Sichtweise auch eine Form von politischer Schadenfreude inne. Denn bevor es zum Absturz von Jörg Haiders Weggefährten ins politisch Bodenlose kam, kehrten (mit Ausnahme von Stefan Petzner) alle Angeklagten freudig in ihre alte Heimat FPÖ zurück. Insofern können sich dann also die drei FPÖ-Politiker bei ihrem baldigen gemeinsamen Gang in den Gerichtssaal die Hand schütteln und mitunter daran denken, dass es schließlich die FPÖ war, die damals die Anzeige eingebracht hatte.

So wie schon der Prozess rund um die "Part of the Game"-Affäre und der Prozess in der Causa Birnbacher/Hypo-Gutachten könnte auch dieser Prozess eine weitere wichtige Aufklärungsarbeit wider die Verlotterung bedeuten. Doch vorerst gilt die Unschuldsvermutung.

