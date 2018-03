NEOS Burgenland: Arbeitslosigkeit im Burgenland ist ein Stück weit hausgemacht

Schreiter: "Es braucht im Burgenland eine neue, umfassende Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik"

Wien (OTS) - Wie der ORF gestern berichtete, stiegen die Arbeitslosenzahlen im Burgenland - nach ähnlich alarmierenden Zahlen im September - auch im Oktober rasant an. Während die Zahl der Arbeitslosen in ganz Österreich um fast zwölf Prozent stieg, erhöhte sie sich im Burgenland um 15,5 Prozent. Großer Verlierer seien ältere und behinderte Arbeitnehmer. Dies sei laut ORF einerseits auf die schwache Konkunktur zurückzuführen, aber vor allem auch auf die demographische Entwicklung. Immer weniger jugendliche Arbeitnehmer stehen immer mehr älteren Arbeitnehmern gegenüber.

Sowohl die österreichweit schwache Konjunktur, als auch das demographische Problem wird sich auf die Schnelle nicht lösen lassen, stellt NEOS-Landessprecher Christian Schreiter fest. "Aber die Zahlen - rund 10.000 Arbeitslose inkl. jener Menschen in Schulungen -zeigen, dass es höchste Zeit ist, an einem Burgenland zu arbeiten, das optimale Bedingungen für Jung und Alt bietet. Dazu gehört es, der Jugend Perspektiven zu geben. Wir haben die höchste Maturantenquote Österreichs, aber die geringste Akademikerquote. Da stimmt etwas nicht", legt sich Schreiter für neue Ideen in der Arbeitsmarktpolitik - zu der immer auch Wirtschaftspolitik gehört - ins Zeug.

"Im Burgenland verdienen Menschen 13% weniger als im Österreichschnitt. Das Bruttoregionalprodukt liegt bei 68% des Österreichschnitts - und das nach Jahren der Ziel-1 Förderung, aus der rund 1 Mrd. Euro flossen", berichtet Schreiter über den Status Quo. Was das Burgenland braucht, ist ein Lebensqualitäts-Turbo. Lebensqualität lässt sich nicht in Akademikerquoten messen, aber in der Zufriedenheit der Bevölkerung.

"Zufrieden macht ein Leben in größtmöglichem Einklang mit den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen", meint Schreiter und stellt folgende Projekte in den Raum, die umgesetzt werden sollten, wenn man die steigende Überalterung des Landes stoppen und Jugend zurück ins Land holen will:

- Ausbau des öffentlichen Verkehrs und von flexiblen Park & Ride-Systemen für Pendler, damit diese nicht nur am Wochenende im Ort wohnen, sondern sich auch am Orts- und Vereinsleben beteiligen können.

- Heimholaktion von Gründern, die nach dem Studium in anderen Bundesländern oder dem Ausland ein Unternehmen gegründet haben.

Nutzung der Burgenländischen Technologiezentren im Sinne ihrer Errichtungsidee und nicht als günstiger Büroraum für - beispielsweise

das bfi.

- Breite, landesweite Einigung darüber, was Tourismus und Kultur im Burgenland leisten sollen und können und eine umfassende Einbindung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft diesbezüglich.

- Investitionsschub beim Ausbau von Glasfaser und Logistikkooperationen vor allem in den Technologie und Industriezentren des Landes.

- Laufende Erhebungen über die Zufriedenheit der Bevölkerung, um überhaupt feststellen zu können, was besser gemacht werden kann und welche Faktoren die größtmögliche Zufriedenheit stören.

"Es gibt viele Ideen, wie man das Burgenland sowohl als Land zum Leben, als auch als Land zum Arbeiten attraktiver machen kann. Jeder investierte Euro in dieses Thema kommt mehrfach zurück. Denn nur auf bessere Konjunktur zu warten, ist zu wenig. Wir sind gerade dabei, diese Ideen einzusammeln und auszuformulieren und wollen danach in eine breite Diskussion mit dem politischen Mitbewerb gehen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wer dabei mitarbeiten oder mitdenken möchte, ist herzlich eingeladen mich zu kontaktieren, oder an unseren burgenlandweiten NEOS-Stammtischen teilzunehmen. Denn es ist Zeit für etwas Neues im Burgenland", so NEOS Landessprecher Christian Schreiter abschließend.

