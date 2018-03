Wintertagung 2014: Österreich is(s)t besser! Wer garantiert, dass es so bleibt?

Wintertagung des Ökosozialen Forums von 20. bis 24. Jänner 2014: Fünf Tage, acht Schwerpunkte, viele Neuerungen

Wien (OTS) - Von 20. bis 24. Jänner 2014 findet die Wintertagung des Ökosozialen Forums - die größte agrarische Informations- und Diskussionsveranstaltung Österreichs - statt. Die 61. Wintertagung widmet sich dem Thema Österreich is(s)t besser! Wer garantiert, dass es so bleibt? und wird sich wie gewohnt mit aktuellen Fragen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Agrar- und Ernährungspolitik auseinandersetzen. Nächstes Jahr wird die grundlegende Frage im Mittelpunkt stehen, ob die hohe Qualität und die kleinbetriebliche Struktur der heimischen Produktion im internationalen Wettbewerb bestehen können. ****

"Die österreichische Landwirtschaft hat in Sachen Nachhaltigkeit die Nase vorne. Wir haben steigenden Output - und das bei steigender Umweltqualität", so der Präsident des Ökosozialen Forums Stephan Pernkopf, "unsere Landwirtschaft ist kleinstrukturiert, aber produktionsstark und besonders umweltschonend. Die Frage ist: Wer garantiert, dass es so bleibt? Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern garantieren zwar die hohe Qualität der heimischen Lebensmittelproduktion sowie die Ernährungssicherung und die Lebensmittelvielfalt. Die Entscheidung, ob das so bleibt, hängt aber auch von anderen Faktoren ab und wird unter anderem vom Konsumenten beim Griff ins Regal getroffen."

Agrarpolitischer Auftakt: Lebensmittel zwischen Masse und Klasse

Die Wintertagung startet traditionell mit dem Agrarpolitik-Tag. Der Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Carl-Albrecht Bartmer wird die globalen Ernährungstrends beleuchten. Dass auch österreichische Betriebe international erfolgreich sind, beweist der Sonnentor-Geschäftsführer Johannes Gutmann mit seinem Statement. Erwartet wird der EU-Handelskommissar Karl de Gucht, der das Freihandesabkommen zwischen der EU und den USA vorstellen und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft skizzieren wird.

Sieben Themenschwerpunkte an vier Tagen in ganz Österreich

Nächstes Jahr stehen weiters die Fachtage Ackerbau, Geflügelproduktion, Waldpolitik, Gemüse-, Obst,- und Gartenbau, Schweineproduktion, Grünland- und Viehwirtschaft sowie Kommunikation im Programm, die alle in der Woche bis zum 24. Jänner 2014 stattfinden. Neu ist der Fachtag Kommunikation, der den öffentlichkeitswirksamen und medialen Auftritt der Branche beleuchten wird. Ein weiteres Highlight der nächsten Wintertagung ist der Fachtag Waldpolitik, der 2014 in Wien abgehalten wird. Eine Übersicht über alle Fachtage sowie ein detailliertes Programm der einzelnen Fachtage entnehmen Sie bitte in Kürze unserer Homepage www.oekosozial.at.

