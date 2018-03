Neues Volksblatt: "AK als SPÖ-Retter?" von Markus EBERT

Ausgabe vom 5. November 2013

Linz (OTS) - Jahrzehntelang waren die Städteorganisationen Linz, Wels und Steyr die bestimmenden Kräfte der oberösterreichischen SPÖ. Wenn Josef Ackerl im Jänner 2014 aus der Landesregierung ausscheidet, hat der letzte Städter in dominierender Position ausgedient. In Wels ist die SPÖ zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass man überregionale Begehrlichkeiten anmelden könnte, in Steyr wiederum, so scheint's, will man sich landespolitische Wickel erst gar nicht anfangen. Und das rote Linz stellt sich auch gerade neu auf - zudem war der letzte bedeutende Linzer Abgesandte Erich Haider so "erfolgreich", dass er nach der Schlappe von 2009 zum Zwecke des Neuaufbaus vom deutlich älteren Josef Ackerl beerbt werden musste. Doch es gibt ein neues Gravitationszentrum der SPÖ Oberösterreich -und das heißt Arbeiterkammer. Sowohl der designierte Landesparteichef Reinhold Entholzer als auch Neo-Landesrätin Gertraud Jahn kommen aus der AK, womit man umgekehrt schließen könnte, dass die eigentlich überparteiliche Interessenvertretung noch mehr als bisher versucht ist, der roten Politik auf die Sprünge zu verhelfen. Jedenfalls wird es interessant zu beobachten sein, wie es die neue SPÖ-Führung anlegt, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, und wie sehr die AK dabei unter die Arme greift. Erste Aufschlüsse wird wohl die AK-Wahl 2104 liefern.

