Neues Volksblatt: "Allein daheim" von Christian HAUBNER

Ausgabe vom 4. November 2013

Linz (OTS) - Viel zu wissen kann viel Kopfschmerzen bereiten. In jedem Fall dürfte dies für US-Präsident Barack Obama gelten. Denn die Spitzel-Aktivitäten seines Geheimdienstes haben ihn in der Gunst seiner ausländischen Partner und auch in den Augen vieler amerikanischer Bürger regelrecht abstürzen lassen. Der Hoffnungsträger, der mit seinem Slogan "Yes, we can" einst die Massen mobilisiert hat und der das Versprechen einer Abkehr von der Politik seines Vorgängers George W. Bush wie kein zweiter verkörperte, ist regelrecht entzaubert. Aus der Lichtgestalt der US-Politik ist damit ein "Normalo-Präsident" geworden.

Nun könnte man einwenden, dass die Schnüffeleien ja gar nicht so überraschend sind. Was sonst sollte schließlich ein Geheimdienst tun, als im Geheimen Informationen zu sammeln? Auch die Tatsache, dass in Österreich überwacht wird, kann wohl kaum überraschen. Immerhin hatte und hat die Alpenrepublik eine wichtige Brückenfunktion in die Länder Osteuropas.

Der raue internationale Wind, der nun den USA entgegen bläst, ist deshalb aber noch lange nicht ungerechtfertigt. Denn es war Obama, der Werte wie Transparenz und Ehrlichkeit stets besonders betont hat. Weil man sich - möglicherweise etwas naiv - gerade unter seiner Führung derartige Auswüchse nicht erwartet hat, ist die Enttäuschung besonders groß. Und dann ist man auch als Präsident ziemlich allein daheim.

