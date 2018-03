FPÖ: Jannach: Österreich muss endlich lückenlose Fleischkennzeichnung umsetzen

EU-Verantwortliche machen sich zu Beitragstätern beim Betrug am Konsumenten

Wien (OTS) - Die EU hat aus dem Pferdefleisch-Skandal von Anfang dieses Jahres nichts gelernt. Wie heute die "Kronen Zeitung" berichtet, hält die EU-Kommission für Gesundheit und Verbraucherschutz nichts von einer detaillierten Kennzeichnungspflicht von Fleischbestandeilen in Fertigprodukten. Es soll lediglich angegeben werden, ob das verarbeitete Fleisch aus der EU stammt oder von anderswo.

"Mit dieser Vorgehensweise machen sich die EU-Verantwortlichen zu Mittätern beim großangelegten Betrug am Konsumenten", stellt dazu der freiheitliche Landwirtschaftssprecher NAbg. Harald Jannach fest. "Es kann nicht sein, dass die EU vor der internationalen Fleischmafia in die Knie geht", appelliert Jannach an die EU-Politiker, dem Vorschlag nicht zu folgen. Der Gipfel des Zynismus ist für ihn dabei das Argument, durch eine schärfere Kennzeichnungspflicht würde der grenzüberschreitende Fleischhandel zugunsten regionaler Erzeuger leiden. "Das würden außer der Fleischlobby und den von ihr bearbeiteten EU-Bürokraten sicher alle begrüßen", erklärt Jannach.

"Jedenfalls müssen wir in Österreich selbst für strengere Regeln sorgen", hält Jannach fest und verweist auf die Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums, das unter Nikolaus Berlakovich (ÖVP) stets Widerstand gegen eine korrekte und nachvollziehbare Herkunftskennzeichnung geleistet habe. "Das AMA-Gütesiegel weist in seinen Richtlinien massive Lücken auf, die endlich geschlossen werden müssen", so Jannach.

