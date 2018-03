GPA-djp: Verhandlungen für Handelsangestellte unterbrochen

Angebot der Arbeitgeber hat noch nicht die Qualität und Substanz, dass alle Angestellten davon profitieren

Wien (OTS/ÖGB) - Die Kollektivvertragsverhandungen für die 530.000 Angestellten im Handel wurden heute in der zweiten Runde ergebnislos unterbrochen: "Wir haben zwar grundsätzliche Fragen zu der Gehaltsentwicklung diskutiert, das Arbeitgeberangebot, das am Ende des Verhandlungstages vorlag, hat aber noch nicht die Qualität, die wir unseren Beschäftigten guten Gewissens vorschlagen wollen," so der Wirtschaftsbereichsvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Franz-Georg Brantner.

"Das Gesprächsklima war konstruktiv. Das Arbeitgeber-Angebot eines Doppelabschlusses mit dem Ziel, im Jahr 2015 ein Mindestgehalt von 1.500 Euro zu erreichen, hatte aber noch nicht die Substanz, dass alle Angestellten im Handel davon profitieren", berichtet Chefverhandler Manfred Wolf.

Die nächsten Tage werden von den BetriebsrätInnen und der GPA-djp zur intensiven Information der Angestellten vor allem in den Einkaufszentren und in den großen Handelskonzernen genutzt. Die GPA-djp konnte zuletzt im Jahr 2012 im Zuge der KV-Verhandlungen kräftige Mitgliederzuwächse verzeichnen.

