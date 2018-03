"DER STANDARD"-Kommentar zur Zukunft des Wissenschaftsministeriums: "Wissenschaft in Not" - von Lisa Nimmervoll

Wien (OTS) - Es gilt, eine Gefahrenwarnung auszusprechen: Das Wissenschaftsministerium steht offenbar auf der Abschussliste der alten neuen Koalitionäre, es droht zur Verschubmasse im parteipolitischen Ränkespiel und Versorgungskalkül zu verkommen. Ein übler Brauch, dem man auch jetzt wieder unverschämt frönt:

Ministerien sind teure Wahlgeschenke - an Länder, an Bünde, an brave Parteidiener. Ausgerechnet das Wissenschaftsministerium droht dieser Logik zum Opfer zu fallen.

Das ist inhaltlich skandalös unbedarft, politisch aber fast symptomatisch. Den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung für die Zukunft eines Landes sollte man einer Regierung nicht erklären müssen, aber letztlich wäre die Zerschlagung des Wissenschaftsressorts nur der sinnfällige Ausdruck für den Stellenwert, den die Hochschulen und Forscher in der alten Regierung hatten: Genau genommen hat sich eine einzige Person wirklich und authentisch dafür interessiert und - wenn auch in sehr engen finanziellen und politischen Grenzen - starkgemacht. In dem Sinne hätte Karlheinz Töchterle also seine Schuldigkeit getan.

"Sein" Ressort könnte von der Wirtschaft oder von einem "Zukunftsministerium", das für ÖVP-Nachwuchshoffnung Sebastian Kurz die Startrampe in die nächsthöhere politische Umlaufbahn bilden soll, geschluckt werden. Minister für Zukunft also. Aha. Was, wenn nicht die Zukunft des Landes, ist denn die Agenda der anderen Ministerien?!

