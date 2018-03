Causa Lindner: FPÖ fordert unabhängige externe Prüfung des ORF

Alle Konsulentenverträge müssen offen gelegt werden

Wien (OTS) - "Auch wenn sich der ORF nach außen hin bemüht zeigt die kreativen Auftragsvergaben der Ära Lindner intern zu untersuchen, besteht die FPÖ auf einer Untersuchung durch unabhängige externe Experten", forderte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. Eine Selbstprüfung mit anschließender Selbstabsolution, wie sie die ORF-Führung offenbar anstrebe, sei nicht im Sinne der Zwangsgebührenzahler, befürchtet Kickl weitere Vertuschungsaktionen. "Mein Vertrauen in die handelnden Personen ist mit auftauchen der Causa Lindner erloschen", so Kickl.

Durch den Versuch des ORF die unerfreuliche Causa Lindner intern untersuchen und regeln zu wollen, werde der Versdacht verstärkt, dass besagte Auftragsvergaben nebst dazugehörigen Rechnungen, sehr wohl über den Schreibtisch des damaligen Kaufmännischen Direktors Wrabetz gelaufen seien, sagte Kickl.

Nicht umsonst habe der von den Freiheitlichen in den Stiftungsrat entsandte Dr. Norbert Steger in Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion mehrmals gefordert, sämtliche Konsulentenverträge des ORF mit externen Beratern, wie zum Beispiel jenen mit Grün-Verbinder Pius Strobl, offen zu legen. Dies sei jedes Mal mit der fadenscheinigen Begründung des Datenschutzes abgelehnt worden, kritisierte Kickl. Angesichts der Verdachtslage in der Causa Lindner vermehre die Vertuschungsstrategie des ORF den Verdacht auf undurchsichtige Geschäfte im Konsulentenbereich. "Die FPÖ sieht in der Causa Lindner demnach berechtigter Weise nur die Spitze eines Eisberges", so Kickl.

