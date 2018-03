NEOS Salzburg ist erstaunt über den Tiefflug der politischen Diskussion um Tempo 80

Schellhorn: "Mit Tempo 80 allein ist noch keine Verkehrslösung gelungen"

Wien (OTS) - Während die Grünen, die Landes-ÖVP und das Team Stronach den Vorschlag von Landeshauptmann-Stellvertreterin Rössler unterstützen, kommen nun Querschüsse seitens der SPÖ und der ÖVP Salzburg-Stadt.

Anstatt sich am populistischen Kanon zu beteiligen, spricht sich NEOS Salzburg klar für ein Tempo 80 auf diesem Teilbereich der Autobahn aus: "Wir sagen JA zu Tempo 80 auf diesem Autobahnstück der A1 zwischen Salzburg Nord und Walserberg, jedoch nur unter der Bedingung, dass auch dieses Teilstück von der Vignette befreit wird," so Landessprecher Sepp Schellhorn. "Der Landeshauptmann hätte dazu alle Macht in diesem Land, schließlich ist der Bund Eigentümer der Asfinag"

"Wir glauben, dass nur durch die Bündelung beider Maßnahmen dieser -dann gebührenfreie Bereich - als Entlastungsring für die Stadt betrachtet werden kann.

Somit würde dann auch die Stadt selbst davon profitieren. Im Moment zahlen wir leider alle die Gebühren für 20 Jahre visionslose Verkehrs- und Raumordnungspolitik der Stadt und des Landes Salzburg. Nur mit einem Tempo 80 ist dies aber noch lange nicht beseitigt," so Schellhorn abschließend.

