youngCaritas: "Keiner der Flüchtlinge aus dem Servitenkloster wird unangekündigt und unversorgt auf die Straße gestellt!"

Caritas sichert weiterhin Unterstützung für den Flüchtlingsprotest zu

Wien (OTS) - Alice Uhl, Leiterin youngCaritas Wien: "Keiner der Flüchtlinge aus dem Servitenkloster wird unangekündigt und unversorgt auf die Straße gestellt." Uhl nimmt damit auf eine Aussendung des Verbands Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) von heute Vormittag Bezug, in der in den Raum gestellt wurde, dass die Flüchtlinge ohne Vorankündigung aus dem Servitenkloster ausziehen müssen. Bereits als die Flüchtlinge Anfang März von der Votivkirche ins Servitenkloster übersiedelten, wurde festgehalten, dass der Verbleib im Kloster nur befristet möglich sein wird. Diese Frist wurde darauf hin zwei Mal verlängert (zuletzt im Juni bis Ende Oktober). Mit Ende Oktober ist es nun endgültig notwendig, das Haus für Umbauarbeiten vorübergehend zu schließen. Die Flüchtlinge wurden im Vorfeld in vielen Gesprächen auf den Auszug vorbereitet und über Alternativunterkünfte informiert. Einige von ihnen haben das Kloster bereits verlassen und sind in Grundversorgungseinrichtungen oder privaten Unterkünften untergekommen. Der Fonds Soziales Wien habe jedem einzelnen der Flüchtlinge aus dem Servitenkloster einen Platz zugesichert, so Uhl. Damit sei sichergestellt, dass die Flüchtlinge auch weiterhin Grundversorgung beziehen. Leider gelang es weder den Flüchtlingen, noch den UnterstützerInnen oder der Caritas, ein Haus zu finden, in dem alle Flüchtlinge gemeinsam wohnen können.

"Wir werden uns weiterhin für die Anliegen von Flüchtlingen einsetzen. Denn: Flucht ist kein Verbrechen", betont Uhl. Die Flüchtlinge haben erstmals selbst ihre Anliegen vertreten. Mit ihrem Protest gelang es ihnen, öffentliche Aufmerksamkeit auf Probleme im Asylsystem zu lenken. Eine Vielzahl der angesprochenen Themen decke sich auch mit langjährigen Forderungen der Caritas. Gemeinsam wolle man sich auch als Jugendplattform der Caritas weiterhin dafür einsetzen, dass es zu grundsätzlichen Verbesserungen für schutzsuchende Menschen kommt.

