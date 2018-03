Zinggl zum Chaos im Hause Leopold: "Museumsreform jetzt!"

Grüne fordern völlig neue Struktur der Bundesmuseen

Wien (OTS) - "Nichts als Ärger: Ein Direktor tritt zurück, der andere übt zumindest hinterfragenswerte Nebentätigkeiten aus, der Vorstand bleibt restitutionsunwillig wie eh und je, dafür mischt sich die Doyenne in Rückgabefragen anderer Häuser ein - geordnete Verhältnisse sehen anders aus", kommentiert der Kultursprecher der Grünen, Wolfgang Zinggl, die Turbulenzen im Leopold Museum. "Das nun entstandene Chaos sollte Anlass für die Koalitionsverhandler sein, eine umfassende Reform der Bundesmuseen ins Regierungsprogramm zu schreiben. Wir sollten endlich zusammenführen, was zusammengehört", fordert Zinggl. "Drei große, unmittelbar dem Kulturministerium verantwortliche Kunstmuseen - unter Einbeziehung der Bestände des Leopold Museums - würden für nachvollziehbare, transparente Verhältnisse sorgen und zugleich das Stiftungsunwesen beenden, das sich in den vergangenen Jahrzehnten eher unappetitliche Meriten erworben hat."

