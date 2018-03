Handelsangestellten-KV: 65 Jahre niedergeschriebene Sozialpolitik

Erste Kommentierung als wichtiges Nachschlagwerk präsentiert

Wien (OTS/ÖGB) - Am Vorabend der zweiten Verhandlungsrunde für den Handelskollektivvertrag wurde gestern, am 29. Oktober, in der Österreichischen Nationalbibliothek im Rahmen einer Diskussion unter dem Titel "ArbeitnehmerInnenrechte durchsetzen - die Bedeutung des Handelsangestellten-KV" die erste Kommentierung für den Kollektivvertrag 2013 präsentiert. "Der KV wird oft auf die Gehaltspolitik reduziert, in Wahrheit stellt er aber auch 65 Jahre niedergeschriebene Sozialpolitik dar", betonte der für den Handel zuständige stv. Geschäftsbereichsleiter in der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier), Manfred Wolf:

"Die hier festgehaltene 1988/89 ausverhandelte Arbeitszeitverkürzung für die Handelsangestellten war beispielsweise die erste derartige Maßnahme im Dienstleistungsbereich."++++

Diese Arbeitszeitverkürzung bezeichnet auch einer der Initiatoren und Mitautoren des Kommentars, Günther Löschnigg, Leiter der Instituts für Arbeits- und Sozialrecht an der Karl-Franzens-Universität Graz, als einen Meilenstein in der Entwicklung des Handels-Kollektivvertrags, dem er Vorbildfunktion für die Arbeitsrechtsgesetzgebung zubilligte. Als Vorsitzender des Betriebsausschusses an der Universität sei er mit den Mühen eines Betriebsrats zwar bestens vertraut, so Löschnigg, die vielen Mails, die ihn zum Handels-KV erreichen, könne er trotzdem nicht immer beantworten, mit diesen Fragen seien die BetriebsrätInnen bei der GPA-djp und bei der AK bestens aufgehoben. Außerdem appellierte der ehemalige Leiter der Rechtsabteilung in der GPA-djp durchaus kritisch, den KV auch zu entrümpeln, wie er erklärte: "Weil er auch Themenbereiche enthält, die bereits vom Gesetz ausreichend geregelt sind."

Maria Stoissier bezeichnete den Kollektivvertrag als wichtiges Nachschlagwerk, dessen praktischer Nutzen von der neuen Kommentierung verstärkt werde: "Ich bin überzeugt davon, dass damit viele Passagen und Bestimmungen für die KollegInnen verständlicher werden." Die langjährige Betriebsrätin betonte außerdem, wie wichtig es wäre, im Kollektivvertrag für die mittlerweile mehr als 500.000 Angestellten im Handel endlich ein Mindestgehalt von 1.500 Euro zu verankern. Anna Ritzberger-Moser, Leiterin der Sektion Arbeitsrecht und des Zentral-Arbeitsinspektorats im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz lobte nicht nur die Kommentierung, sondern den KV an sich: "Um diesen Flächenkollektivvertrag beneiden uns andere Länder, weil er das Auseinanderdividieren der Angestellten und ihrer Ansprüche unmöglich macht." Das Arbeitsinspektorat kontrolliert nicht die Bezahlung, sondern die Arbeitszeit, wobei die Höchstarbeitszeit im Handel schon eine Herausforderung bedeute, so Ritzberger-Moser.

"Die lange Tradition und die hohe Qualität des Kollektivvertrages haben ständige Entwicklungsarbeit erfordert, die wir auch in Zukunft leisten wollen und leisten werden", kündigte Wolf an: "Das große Erfolgsgeheimnis ist die bewusste Wahrnehmung der Veränderungsprozesse der Branche und die Ausbalancierung der Inhalte entsprechend den Bedürfnislagen der Beschäftigten und Unternehmer im Handel."

