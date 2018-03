Auswirkungen neuer Regularien auf österreichische Banken: knapp 7 Milliarden Euro Mehrkosten

WKÖ-Rudorfer: "Zusatzbelastung für österreichische Banken ist Hemmschuh für Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Österreich"

Wien (OTS/PWK756) - Die österreichischen Banken werden durch verschiedene Regulierungsmaßnahmen mit jährlich 6,7 Milliarden Euro zusätzlich belastet, so eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftskammer Österreich und der internationalen Managementberatung Oliver Wyman. Diese wurde heute, Mittwoch, von Finja Carolin Kütz, Geschäftsführerin von Oliver Wyman, und Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Haus der österreichischen Wirtschaft in Wien präsentiert.

Im internationalen Vergleich treffen die Regularien die österreichischen Banken besonders hart: So führt die Bankenregulierung in der EU zwar zu einer deutlichen Erhöhung der Kapital- und Liquiditätskosten für Banken in allen Mitgliedsstaaten, zusätzliche spezifische Anforderungen belasten österreichische Institute jedoch stärker als Banken in anderen europäischen Ländern. Die Belastungen resultieren vor allem aus der Bankenabgabe in Österreich und osteuropäischen Ländern sowie den kurzen Aufbauperioden für die Einrichtung von Einlagensicherungs- und Abwicklungsfonds. Auch der hohe Kapitalaufschlag für österreichische Banken (im Rahmen des sogenannten "Austrian Finish") und eine vergleichsweise starke Belastung durch überdurchschnittlich hohe Bankenabgaben tragen dazu ebenfalls bei. "Im Ergebnis", so Kütz, "zeigt sich, dass etwa die Kosten der britischen Regulierung circa 10 Prozent niedriger sind und die deutsche Regulierung sogar circa 20 Prozent weniger belastend ist als die österreichische."

"Das heißt, die österreichischen Banken haben unterm Strich zusätzlich zu den europäischen Anforderungen noch schwerere Gewichte zu stemmen als europäische Mitbewerber. Dass das Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Finanzplatzes haben muss, liegt auf der Hand", hielt Rudorfer fest. "Niemand kann ernsthaft wollen, dass wir die Banken als Financiers der rot-weiß-roten Wirtschaft schlechter stellen als solche aus anderen Mitgliedsstaaten. Ein wettbewerbsfähiger Finanzmarkt ist schließlich die Basis für Investitionen, Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand", so Rudorfer.

Die repräsentative Erhebung samt Analyse sieht vier Ansatzpunkte, um auf den Kostendruck zu reagieren, der sich aus den regulatorischen Maßnahmen in Österreich ergibt. "Zwei der Maßnahmen - nämlich die Rendite der Investoren zu senken sowie die Verbesserung der operativen Effizienz - haben die Banken bereits in der Vergangenheit angewendet bzw. sind weitgehend ausgereizt", hob Rudorfer hervor.

Damit bleiben den Banken zwei weitere Hebel: Wollte man die Kosten der Regularien ausschließlich über eine Anpassung der Kreditzinsen abfedern, müssten die Institute die Kreditzinsen um 1 Prozentpunkt erhöhen. Zwar sind die Unternehmenskreditzinsen in Österreich deutlich günstiger als in Deutschland, dennoch hätte eine derartige Maßnahme Auswirkungen auf die Konjunktur.

Eine weitere Handlungsoption läge für die Studienautoren im Rückzug aus bestimmten Märkten, Produkten und Kundengruppen. "Das Kreditvolumen in Österreich ist nachweislich auch während der Finanzkrise stabil geblieben, die Banken haben sich darauf konzentriert, die Realwirtschaft bestmöglich zu unterstützen - und wollen das auch weiter tun", unterstrich Bundesspartengeschäftsführer Rudorfer.

Um die Kosten der Regularien alleine durch diese Handlungsoption zu kompensieren, sieht die Analyse eine Reduktion der risikogewichteten Aktiva (Risk Weighted Assets - RWA) als notwendig an, um die Kapitalanforderungen zu verringern. Demnach wäre eine Halbierung der RWA von 650 Milliarden auf 315 Milliarden Euro erforderlich. Doch damit wäre den Bankkunden in unserem Land kaum gedient. "Die österreichischen Banken werden daher alles daran setzen, um auch diesen Hebel zu vermeiden", unterstrich Rudorfer.

Die Studie von WKÖ und Oliver Wyman zeigt weiters auf, dass die österreichischen Banken auch in schwierigen Zeiten verlässlicher Partner der Wirtschaft waren und nach wie vor sind: "Konstante Wachstumsraten des Finanzierungsvolumens zu im europäischen Vergleich besonders günstigen Preisen bestätigen die vitale Funktion der österreichischen Banken im Blutkreislauf der Wirtschaft", so Rudorfer.

"Um diese verantwortungsvolle Aufgabe auch weiterhin bestmöglich wahrnehmen zu können, braucht es verlässliche und planbare Rahmenbedingungen für die Finanzwirtschaft, eine 'regulatorische Atempause' sowie ein Überdenken der Bankenabgabe", appellierte Rudorfer. (JR)

