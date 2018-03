Korosec: Steuerliche Begünstigung von 'Golden Handshakes' umgehend streichen

Jedes noch so kleine Schlupfloch für Zwangspensionierungen und Frühpensionswünsche ist zu schließen.

Wien (OTS) - Zur erneut begonnenen Debatte rund um die Abschaffung der steuerlichen Begünstigung von "Golden Handshakes" hält LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes, fest:

"Der Österreichische Seniorenbund tritt schon seit langem für die Streichung der steuerlichen Begünstigung von 'Golden Handshakes' ein. Der Sozialminister mag Recht haben, dass dies nur eine kleine Zahl der Pensionsantritte betrifft - wir wollen aber jedes noch so kleine Schlupfloch schließen. Im Falle der 'Golden Handshakes' geht es dabei hauptsächlich um Fälle wo Mitarbeiter systematisch in die Frühpension gemobbt werden - sie werden so lange bedrängt, bis sie den 'Golden Handshake' annehmen. In zahlreichen großen, auch staatsnahen Unternehmen, hat das System. Warum? Weil es sich rechnet! Das Ziel des Seniorenbundes ist klar: Wir wollen für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer jedes noch so kleine Schlupfloch in Frühpension schließen. Wir wollen Aktivieren statt Pensionieren statt staatlicher Belohnungen für vorzeitige Pensionsantritte."

