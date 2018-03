Rudas zu Studie der Grundrechte-Agentur: Antisemitismus darf in Europa keinen Platz haben

Umfrage in neun EU-Mitgliedsländern ergab, dass 25 Prozent der befragten Juden Angst haben, als Juden identifiziert zu werden - Antisemitische Attacken nehmen zu

Wien (OTS/SK) - Eine Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte in neun EU-Mitgliedsländern hat ergeben, dass Juden zunehmend Angst vor Übergriffen haben. Ein Viertel der befragten Juden hätte laut eines Berichts im "Kurier" über die neue Studie Angst, die Kopfbedeckung Kippah zu tragen und damit als Juden erkannt zu werden. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas betont: "Dass Juden im Europa des 21. Jahrhunderts Angst haben müssen, als Juden identifiziert zu werden und mehr noch - dass diese Angst immer größer wird, muss uns eine Warnung sein." Österreich war bei der Studie nicht dabei, fest steht aber, dass laut Israelitischer Kultusgemeinde auch hierzulande Attacken gegenüber Juden zunehmen. "Das ist menschenverachtend und zutiefst zu verurteilen. Antisemitismus darf in Österreich und Europa keinen Platz haben", bekräftigt Rudas am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Laut Studie sagten neun von zehn Juden in Ungarn, dass der Antisemitismus in den vergangenen Jahren zugenommen habe, ähnlich hoch sind die Zahlen in Frankreich und Schweden. Immer mehr Juden verlassen ihre europäischen Heimatländer. Rudas appelliert, "hinzuschauen, nicht wegzuschauen und wachsam gegenüber Intoleranz und Ausgrenzung zu sein". Die gesamten Ergebnisse der Studie werden am 8. November in Wien präsentiert. (Schluss) bj/sc

