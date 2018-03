Metallbeschäftigten drohen unter dem Deckmantel der Flexibilisierung 620 Euro Verlust

Linz (OTS) - Das aktuelle Angebot der Wirtschaftsseite in der Maschinen- und Metallwarenindustrie liegt nach wie vor nicht über der Inflationsrate. Und unter dem Deckmantel der Flexibilisierung würde durch den Wegfall von Zuschlägen für Mehrstunden ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin im Mittel rund 620 Euro im Jahr verlieren.

Auch die jüngste Befragung der Betriebsräte/-innen durch das Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) zeigt deutlich, dass die Arbeitnehmer/-innen in der Metallbranche bereits maximale Flexibilität zeigen: 90 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden sprechen von einem hohen Arbeitsvolumen, laut zwei Drittel der Befragten werden in den Betrieben Überstunden gemacht. 94 Prozent sagen, dass die Arbeit in ihrem Betrieb von hohem Termin- und Zeitdruck geprägt ist.

Der Gewerkschaftslohnforderung von 3,4 Prozent bzw. mindestens 100 Euro steht ein Angebot von nur 2,3 Prozent gegenüber. Das würde genau die Inflationsrate der letzten zwölf Monate abgelten. Von einer echten Lohnerhöhung kann also keine Rede sein. Die von den Arbeitgeber/-innen geforderte "Flexibilisierung" bedeutet nichts anderes als Verschlechterungen bei der Arbeitszeit und den Wegfall von Zuschlägen.

Konkret sieht die Arbeitgeber-Forderung ein Zeitkonto vor, das Zeitschulden und Zeitguthaben von minus 167,4 bis plus 167,4 Stunden ermöglicht. Mehrstunden sollen ohne jeden Zuschlag auf das Konto verbucht werden. Es soll dabei um die neunte Stunde gehen, die bisher mit 25 Prozent Zuschlag abzugelten ist.

Wird diese Regelung auf den gesamten Wirtschaftsbereich "Warenherstellung" angewandt, bedeutet das - bezogen auf die Überstundenleistung 2012 -, dass fast die Hälfte der durchschnittlichen Überstundenleistung nicht mehr als solche abgegolten wird. Arbeitnehmer/-innen würden 167 Stunden quasi vorab leisten, ohne dafür bezahlt zu werden. Berechnet mit dem Medianstundenverdienst in der Produktion, geben die Arbeitnehmer/-innen dem Unternehmen damit einen Gratiskredit von etwa 2500 Euro im Jahr. Selbst wenn alles wieder 1:1 ausgeglichen wird, bleibt für die betroffenen Arbeitnehmer/-innen pro Kopf ein Verlust von rund 620 Euro im Jahr!

Schon jetzt werden 17 Prozent des Überstundenvolumens in der Warenherstellung gar nicht bezahlt, das entspricht einer Summe von 200 Millionen Euro. "Überstunden müssen abgebaut und korrekt bezahlt werden", fordert deshalb AK-Präsident Kalliauer erneut eine Überstunden- und Mehrarbeitsabgabe von einem Euro pro Überstunde für die Unternehmen.

