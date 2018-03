Lebenslauf des neuen niederösterreichischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Ing. Mag. Werner Groiß

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Über die Landesliste Niederösterreich zieht Ing. Mag. Werner Groiß für die ÖVP in den Nationalrat ein. Bei der Nationalratswahl erreichte Groiß im Wahlkreis Waldviertel 2.957 Vorzugsstimmen. Nachstehend der Lebenslauf des neuen Mandatars:

Groiß wurde am 6. Dezember 1967 geboren. Nach der Volks- und Hauptschule in Gars am Kamp absolvierte er die HTL für Innenausbau und Möbelbau in Mödling (Abschluss 1987) und die Wirtschaftsuniversität Wien, wo er 1993 als Magister der Wirtschafts-und Sozialwissenschaften abschloss. Danach folgte eine Steuerberaterausbildung (Abschluss 1996) und eine Wirtschaftsprüferausbildung (Abschluss 2001).

Nach verschiedenen Funktionen und Tätigkeiten wie z.B. Stiftungsvorstandsfunktionen wie die Geschäftsführung im Bio Trainingszentrum Gars, Berufsanwärter bei den Kanzleien AWIT, Wien und TPA Krems und St. Pölten sowie der Mitarbeit in der Tischlerei Groiß KG ist er geschäftsführender Gesellschafter folgender Gesellschaften: BzG Wirtschaftstreuhand GmbH, Groiß Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Groiß und Rabl Wirtschaftstreuhand und Vermögensverwaltungs GmbH. Seit 1996 ist er als Steuerberater selbstständig.

Groiß ist Wirtschaftskammerobmann im Bezirk Horn. In seiner Heimatgemeinde Gars am Kamp im Bezirk Horn ist der neue Nationalratsabgeordnete auch geschäftsführender Gemeinderat. Seit Dezember 2012 ist er Sprecher des Wirtschaftsbundes Waldviertel. Er ist zudem Wirtschaftsbundobmann des Bezirks Horn (Gemeinde Gars), Obmann-Stellvertreter der ÖVP Bezirk Horn sowie Vorstandsmitglied der Gemeindegruppe Gars. Früher war er auch Obmann der Jungen ÖVP Gars.

Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

