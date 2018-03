FPÖ-Höbart: Lehrberufe vermindern die Jugendarbeitslosigkeit

FPÖ erneuert Forderungen im Bereich der Lehrlingsförderung

Wien (OTS) - Der freiheitliche Jugendsprecher NAbg. Christian Höbart erneuert bezüglich Senkung der Jugendarbeitslosigkeit durch Lehrberufe die Forderungen der FPÖ. "Laut Medienberichten loben das AMS und die Wirtschaftskammer das duale Ausbildungssystem in Österreich. Die Wirtschaftskammer sieht darin einen wesentlichen Beitrag, weshalb die Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Vergleich noch relativ moderat liegt, wenn man sie mit den Quoten in Südeuropa vergleicht", so Höbart.

"Die FPÖ fordert daher die Wiedereinführung des Blum-Bonus und eine konsequente Aufwertung der Lehrberufe. Gleichzeitig muss das gesellschaftliche Ansehen der Lehrberufe wieder steigen. Dazu gehört auch, dass die Lehrlinge keine Aufwandsentschädigung, sondern ein echtes Lehrlingsgehalt erhalten. Damit zollt man ihnen die notwendige Anerkennung für die erbrachte Arbeitsleitung. Auch die Ausbildungsgarantie ist ein wesentlicher Schritt zur Aufwertung des Lehrberufes und zur Unterstützung der Berufsentscheidung von jungen Menschen", erklärt Höbart.

"Die Bundesregierung muss daher rasche und wirksame Maßnahmen zur Lehrlingsförderung ergreifen, damit unsere Lehrberufe wieder attraktiver für junge Menschen werden und der eklatante Lehrlingsmangel in unserer Wirtschaft bekämpft wird sowie die Jugendarbeitslosigkeit weiter wirksam bekämpft wird", bekräftigt Höbart abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at