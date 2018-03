EU-Bürgerinitiative gegen Tierversuche - nochmals über 300 Unterschriften aus Wien unterwegs!

Wien (OTS) - Bis Ende Oktober sammeln TierschützerInnen aus ganz Europa fieberhaft die Unterschriften für die Petition "gegen Tierversuche".

Der Wiener Tierschutzverein unterstützt die Aktion tatkräftig. Auf seinen Aufruf in der Mitgliederzeitung und auf Facebook haben hunderte Menschen die Petition online unterzeichnet.

Erfreulicherweise erhielten wir in den vergangenen Wochen stapelweise Zusendungen. In den Briefen waren ausgefüllte Unterschriftenlisten für die Petition. Diese wurden heute in zwei großen Kuverts per Post an die EU-Zuständigen geschickt. Wir rechnen noch mit einer weiteren Packet am letztmöglichen Aufgabetag und sind stolz darauf, die Petition so erfolgreich unterstützen zu können.

