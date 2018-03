Aufregung und Kränkung als eine der Ursachen für das Ableben von Anthony Stephen Felsövanyi

Unverständliche Vorgangsweise seitens der neu gegründeten Klimt-Stiftung

Wien (OTS) - Vor kurzem wurde die Errichtung einer sogenannten Klimt-Stiftung in Wien bekannt, deren Hintergrund in den Medien und unter Fachleuten sehr kritisch betrachtet wird. Dass sich hier aus moralischer und menschlicher Sicht ein Abgrund auftut, der bis in die Nazi-Zeit zurückreicht, ist sicher den wenigsten bewusst. Anthony Stephen Felsövanyi hatte wohl noch erwartet, eine Entschädigung für das in der NS-Zeit entzogene Gustav Klimt Portrait seiner Mutter Gertrud Loew (Felsövanyi) zu erhalten. Mit der Einverleibung dieses Bildnisses in die neu gegründete Klimt-Stiftung musste jede Hoffnung des mittlerweile 99 jährigen Erben, einem der letzten Überlebenden des Holocaust, schwinden. Eine ehrliche Mithilfe bei der Forschung nach den Umständen der Entziehung war ja durch die Klimt-Stiftung nicht mehr zu erwarten, im Gegenteil wurden nun Forderungen nach "Beweisen" gestellt, die nach mehr als 80 Jahren in der Form offenbar nicht erfüllbar waren.

Tragisch ist, dass bis vor kurzem eine Entschädigung zum Greifen nahe war, da die notwendigen Mittel aus dem Verkauf der "Wasserschlangen" verfügbar waren. Aus Gründen, die der IKG nicht bekannt sind, ist eine notwendige Verschränkung des Verkaufs der "Wasserschlangen" mit der Entschädigung an Herrn Felsövanyi unterblieben; ein Übersehen zu Lasten eines 99 jährigen Holocaust Zeitzeugen. Diese, man muss schon sagen, grausame Vorgangsweise durch die sogenannte Klimt-Stiftung und allen daran Beteiligten, ist nicht nachvollziehbar und erfüllte wohl nicht nur Herrn Felsövanyi mit Bitterkeit.

Wie die Erfahrungen mit der Leopold-Stiftung immer wieder zeigen, verheißt eine Einrichtung wie nun die Klimt-Stiftung, deren Initiatoren gut bekannt sind, nichts Gutes für die jeweiligen Erben von während des Nationalsozialismus entzogenen Kunstwerken. Man kann im Falle der Klimt-Stiftung den Erben von Herrn Felsövanyi nur wünschen, dass sie für dieses herausragende Werk von Gustav Klimt eine entsprechende Entschädigung erhalten. Anthony Stephen Felsövanyi wollte - unter den gegebenen Umständen - eigentlich, dass das Portrait in die Sammlung der Österreichischen Galerie Belvedere aufgenommen und damit der Öffentlichkeit zugänglich wird. Zu seinem Tod hatten sicher die Aufregung und die mit dem würdelosen Umgang mit seiner Familiengeschichte verbundene Kränkung beigetragen.

