DER STANDARD-Kommentar "Wien man eine Regierung bildet" von Conrad Seidl

Ein Lehrstück, das wohl keine Chance hat

Wien (OTS) - Es war einmal ein Minister, der in den hohen Räumen seines Ministerbüros etwas Nützliches tun wollte. Ihm war, was hinter gepolsterten Türen nicht selbstverständlich ist, zu Ohren gekommen, dass sein Ministerium nicht recht effizient organisiert sei. Also rief er die Spitzenbeamten zu sich und beauftragte sie, eine ideale Organisation des Ministeriums zu entwerfen, mit straffen Budgetvorgaben und klaren Verantwortlichkeiten - was die hohen Herren, einander stets eifersüchtig beäugend, dann auch taten. Am Ende stand eine Organisation, die durchaus geeignet erschien: Jeder hatte sich so viel Macht und Einfluss gesichert, wie für seine Arbeit nötig war, ohne dabei einen anderen schlechterzustellen.

Der Minister ließ sich den Plan vorlegen, fragte bei jedem einzeln nach, ob das wirklich das für ihn persönlich beste Ergebnis mit der besten Machtverteilung wäre, und dankte den Herren. Mit diesem optimalen Plan gedenke er das Ministerium nun zu führen - aber mit jüngeren Kräften. Die alte Garde (es handelte sich um das Verteidigungsministerium) erfuhr zu ihrem Schrecken, dass sie nun in Pension geschickt würde.

Die Posten hat der Minister neu ausgeschrieben und an ein relativ junges, gut ausgebildetes, aber unverbrauchtes Führungsteam übergeben. Bravo!

Die eben erzählte Geschichte hat sich tatsächlich einmal so zugetragen - und sie könnte ein nettes Lehrstück für die Koalitionsverhandlungen sein. Auch da sitzen einander viele in ihren Ämtern grau gewordene Funktionsträger gegenüber, die danach gieren, die Macht optimal zu verteilen. Der Schwarze passt auf, dass der Rote sich nicht zu viel nimmt - und der Rote versucht Einflussbereiche mit dem Schwarzen abzutauschen. Am Ende werden sie keine optimale Konstruktion haben, aber wohl die bestmögliche.

Im Märchen ginge die Geschichte dann so weiter: Der Herr Bundespräsident (er ist nicht im Märchen, sondern in der Verfassung der Herr über der Regierungsbildung) dankt der alten Garde und schickt sie in den wohlverdienten Ruhestand, um neuen, jungen Leuten die Regierungsgeschäfte zu übertragen.

Er würde dabei peinlich darauf achten, dass das, was sich ein Roter als Optimum konstruiert hat, an einen Exponenten der Schwarzen fiele und umgekehrt - wenn er nicht überhaupt Personen aus anderen Parteien beauftragte.

Gut: Wir leben nicht in einem Märchen. Wir leben in einer Realität, in der der Bundespräsident am Ende ein Kabinett angeloben wird, in dem vielleicht weniger Minister sitzen, aber der alte koalitionäre Pragmatismus zur Grundmaxime erhoben wird. Da werden Machtbereiche abgesteckt - schon wacht der Bauernbund darüber, dass "sein" Landwirtschaftsministerium nichts verliert, und die Gewerkschaft sichert sich vorsorglich alle Sozialagenden in "ihrem" Sozialministerium (wenn Gesundheit hinzukäme, hätte keiner in der roten Mannschaft etwas dagegen - vorausgesetzt es kostet nicht den eigenen Job). Und weil man nicht im Märchen lebt, wird man diese Machtpositionen auch gut selber füllen. Man nennt das dann "Stabilität".

Das eingangs erzählte Märchen ist übrigens nicht gut ausgegangen. Zwar hat der Minister sein Ministerium mit den neuen Leuten halbwegs in den Griff bekommen - aber bald waren Neuwahlen. Der nächste Minister sah Reformbedarf. Und wenn sie nicht gestorben sind, reformieren sie noch heute.

