Einladung: Barthold-Stürgkh-Preis-Verleihung 2013

Barthold-Stürgkh-Preis-Verleihung 2013



Im Rahmen der Veranstaltung:

"Zukunft Nachhaltigkeit - Braucht unsere Wald

eine Work-Life-Balance?!"



Seit 1979 wird der Barthold Stürgkh-Preis an Personen verliehen,

die sich besondere Verdienste um das allgemeine Verständnis der

Land- und Forstwirtschaft erworben haben. Heuer verleihen die

Land&Forst Betriebe Österreich im Anschluss an die

Diskussionsveranstaltung "Zukunft Nachhaltigkeit - Braucht unser

Wald eine Work-Life-Balance?!" den Barthold Stürgkh-Preis an eine

österreichische Hörfunkjournalistin.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung per Mail an

klauser @ landforstbetriebe.at.



Datum: 24.10.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Albert Hall

Albertgasse 35, 1080 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Land&Forst Betriebe Österreich

Mag.(FH) Brigitte Klauser

Kommunikation und Public Affairs

Tel.: +43-1-533 02 27-21

klauser @ landforstbetriebe.at



Information zur Veranstaltung "Zukunft Nachhaltigkeit": http://www.landforstbetriebe.at/media/documents/Einladung_Zukunft_Nachhaltigkeit_FINAL.pdf