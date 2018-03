Casino-Matinée mit Rekordergebnis für Behinderteneinrichtung

Benefiz-Veranstaltung des Annemarie Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk zugunsten des Aktionsraums für Jugendliche mit Behinderung.

Wien (OTS) - Dank des Annemarie Imhof-Komitees unter dem Vorsitz von LAbg. Mag. Barbara Feldmann und Dank großzügiger Sponsoren, allen voran Casinos Austria AG, spendabler Gäste sowie der ehrenamtlich Mitwirkenden Dr. Bernhard Ramsauer, Sandra Pires und Mario Berger erzielte die 26. Casino-Matinée mit rund 45.000 Euro ein Rekordergebnis. Der Erlös der vom Imhof-Komitee organisierten Benefiz-Veranstaltung kommt dem Aktionsraum für Jugendliche mit Behinderung, einer Einrichtung des Wiener Hilfswerks, zugute.

In seiner Begrüßungsrede wies Casinos Austria-Generaldirektor Dr. Karl Stoss auf die vielen sozialen und humanitären Projekte hin, die von seinem Unternehmen unterstützt werden und dankte allen an der Casino-Matinée Beteiligten. "Ein derartiges Engagement ist nicht selbstverständlich", so Dr. Stoss. Nach der Vorstellung des Aktionsraums durch Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner sorgten Weltmusikstar Sandra Pires und Gitarrist Mario Berger mit Stücken aus ihrem neuen Programm "Das erste Mal" für beste Stimmung. Den Programmhöhepunkt bildete die Versteigerung wertvoller Exponate, die Dr. Bernhard Ramsauer, CEO der Deutsche Bank Österreich AG, in humorvoller Weise leitete.

An der Casino-Matinée nahmen unter anderem teil: Hilfswerk Österreich-Präsident und EU-Parlaments-Vizepräsident Mag. Othmar Karas und Dr. Christa Karas-Waldheim, Schmuckdesigner Sven Boltenstern, Juwelier Wempe-Geschäftsführer Philipp Pelz, KR Peter Kozich von Schau-Schau-Brillen, Mag. Jean Paul Vaugoin von der Silberschmiede Jarosinski & Vaugoin, Projektkünstler Milan Vukovich, Casino Wien-Dir. Ing. Reinhard Deiring, Wiener Hilfswerk-Geschäftsführer Helmut Lutz, LAbg. Ingrid Korosec, LAbg. Karin Holdhaus, BM a.D. Maria Rauch-Kallat, Staatsopernbariton Clemens Unterreiner, Christa Mayrhofer-Dukor u.v.m.

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unterstützt durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks.

Aktionsraum

Im Aktionsraum des Wiener Hilfswerks haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

