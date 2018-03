BMF: Wien als "Tor zum Osten" gestärkt durch die Erweiterung des Wiener Weltbank-Büros

Hochrangig besetzte Tagung zum Thema "Jugendarbeitslosigkeit am Westbalkan" anlässlich der Eröffnung des erweiterten Weltbank-Büros in Wien

Wien (OTS) - "Wir freuen uns sehr über die heutige Eröffnung des erweiterten Weltbank-Büros in Wien", betonte Mag. Harald Waiglein, Sektionschef für Wirtschaft und Finanzmärkte im Finanzministerium, zu Beginn der Tagung "Jugendarbeitslosigkeit am Westbalkan". "Seit 2007 bietet die Weltbank von Wien aus Programme, die vor allem technische Assistenz für unsere ost- und südosteuropäischen Nachbarländer anbieten. 2010 wurde ein offizielles Amtssitzabkommen mit der Weltbank unterzeichnet. Nun, 2013 wurde zum ersten Mal eine Länderdirektorin nach Wien 'dezentralisiert'. Der Ruf Wiens als 'Tor zum Osten' bewahrheitet sich einmal mehr und wir können zurecht stolz auf diese Standwortwahl der Weltbank sein", so Waiglein.

"Die österreichische Regierung unterstützt uns seit Jahren in Bereichen der internationalen Entwicklung und hat es uns auch ermöglicht, unser Büro weiter auszubauen. Wien ist seit Jahren ein wichtiger Standort für unsere Aktivitäten insbesondere in Südosteuropa. Daher widmen wir uns bei unserer Auftaktveranstaltung zur Büroerweiterung auch dem Thema Jugendarbeitslosigkeit am Westbalkan", erklärte Ellen Goldstein, die Weltbank-Länderdirektorin für Südosteuropa zu Beginn des eintägigen Forums.

Der Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die ohnehin schon schwierige Arbeitsmarktsituation für Jugendliche in der Region am Westbalkan noch zusätzlich verschlechtert. Die südosteuropäischen Transformationsländer kämpfen mit gravierenden Schwierigkeiten bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere bei der Beschäftigung von Jugendlichen.

Ein hochrangig besetztes Panel, sowie Expertinnen und Experten aus den betroffenen Ländern, diskutierten einen Tag lang über Best Practice Beispiele und bereits erprobte erfolgreiche Modelle, die es zum Thema Jugendarbeitslosigkeit bereits gibt. Auch neue Wege wurden angedacht und die Umsetzungsmöglichkeiten in den einzelnen Ländern abgewogen.

"Das europaweite Problem der Jugendarbeitslosigkeit hat viele Dimensionen, die an einem Tag nicht alle analysiert werden können. Das heutige Forum hat jedoch zum Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den betroffenen Staaten beigetragen; es ist wichtig voneinander zu lernen und Reformen zu diskutieren", stellte die Direktorin des Wiener Weltbank-Büros für Südosteuropa, Ellen Goldstein fest. "Wir haben es geschafft, nationalen und internationalen Entscheidungsträgern hier in Wien eine Plattform zu geben, auf der ein intensiver Austausch unter Praktikern, Wissenschaftler und Experten gleichermaßen möglich ist", schloss der Sektionschef für Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte Harald Waiglein.

