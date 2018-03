ARA senkt Tarife bei Papier und Kunststoff

Günstigere Tarife für 2014 sowie neues Service für international agierende Unternehmen

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für die Kunden der Altstoff Recycling Austria AG (ARA): Ab 1.1.2014 senkt Österreichs führendes Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen die Lizenztarife für Papierverkaufsverpackungen sowie Kunststoffe klein um jeweils 5 %. Alle anderen Tarife bleiben unverändert auf niedrigem Niveau.

Möglich wurden die Preissenkungen durch gute Verwertungserlöse im Bereich Altpapier und Recycling-Kunststoffe sowie durch Kosteneinsparungen. Zudem rechnet die ARA mit Zuwächsen bei der Gesamtlizenzmenge in 2013. "Wir kalkulieren diese positive Entwicklung bereits im laufenden Geschäftsjahr in die Tarifkalkulation ein", betont ARA Vorstand Werner Knausz. "Und wir stellen damit unter Beweis, dass wir Kosten- und Erlösvorteile auf schnellstem Weg an unsere Kunden weitergeben. Für unsere Partner in der Wirtschaft bedeutet das eine Ersparnis von rund 4,7 Mio. Euro jährlich."

Die durchschnittlichen Lizenzierungskosten pro Tonne Verpackungen sinken damit weiter von zuletzt 126 Euro auf 121 Euro.

Maßgeschneiderte Lösungen für 20 EU-Länder aus einer Hand

Unternehmen mit internationaler Geschäftstätigkeit bietet die ARA darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil: Sie können ihrer Entsorgungsverpflichtung für Verpackungen - die in der gesamten EU gilt - ebenfalls über die ARA nachkommen. "Die Vorgaben der EU-Verpackungsrichtlinie werden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt", so Knausz, "Firmen, die Produkte exportieren, müssen sich in jedem Land aufs Neue mit den spezifischen Regelungen auseinandersetzen. Wir haben deshalb unser Angebot erweitert und unterstützen unsere Kunden auch bei der rechtssicheren Entpflichtung ihrer Verpackungen in anderen EU-Ländern."

Die ARA hat sich dazu mit den führenden Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen anderer EU-Länder zusammengeschlossen. Alle Systeme haben sich zur Einhaltung hoher Qualitätsstandards und nachhaltiger Recyclinglösungen verpflichtet und führen den "Grünen Punkt" als Gütezeichen.

Das konkrete Angebot der ARA umfasst abgestufte Servicepakete für 20 EU-Mitgliedstaaten - von grundlegenden Informationen über die rechtliche Verpflichtungen im jeweiligen Land, über Details zur Entpflichtung über das Sammel- und Verwertungssystem bis hin zur Unterstützung bei der Meldung im Ausland.

Über die ARA AG

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) ist Österreichs führender Recyclingspezialist für Verpackungen. Sie organisiert und finanziert bundesweit die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen. Für die bequeme Sammlung von leeren Verpackungen aus Papier, Kunststoff, Metall und Glas bietet die ARA den KonsumentInnen rund 1,5 Millionen Sammelbehälter und darüber hinaus ca. 1.460.000 Haushalten die Sammlung mit dem Gelben Sack. Dazu kommen noch mehr als 1.000 Recyclinghöfe.

Mit einer Gesamtleistung von jährlich mehr als 800.000 t erfüllt die ARA eine wichtige Funktion in der Rohstoffversorgung der österreichischen Wirtschaft. Über 600.000 t CO2 werden jedes Jahr durch Sammlung und Verwertung der Verpackungen eingespart.

Die ARA ist ein Non-Profit Unternehmen und steht im Eigentum namhafter österreichischer Unternehmen. Das Verpackungsrecycling der ARA wird aktuell von über 15.000 Unternehmen als Kunden finanziert.

