Vom Regen in die Traufe

Was hat die PKV-Novelle 2012 eigentlich gebracht?

Wien (OTS) - Durch teilweisen Lohnverzicht selbst angesparte Pensionsansprüche wurden in den Pensionskassen für hunderttausende Betroffene seit 2000 um bis zu 50% gekürzt und auch für die zukünftigen Pensionisten können die Verluste nicht aufgeholt werden. Das ist die traurige Realität, die - ausgelöst durch Proteste der Betroffenen - zur Pensionskassengesetznovelle 2012 geführt hat. Diese Novelle ist nichts anderes als ein unbefriedigendes Kompromiss-Produkt der Sozialpartner, ein missglückter Versuch der Pensionskassen und Versicherungen eine "Sicherheit" für die zukünftigen Pensionen der 2. Säule der Altersvorsorge zu verkaufen:

die "Garantie-Pensionen" der PK und der BKV(Betriebliche Kollektiv-Versicherung) behaupten, eine zumindest lebenslang gleichbleibende Pension zu bieten, wobei beim Umstieg die ohnedies schon massiv reduzierte bisherige PK-Pension sofort wieder um weitere bis zu 45% gekürzt wird. In beiden Produkten finden sich praktisch keine Chancen auf zukünftige Erhöhungen.

Zusätzlich ist es ein gesetzgeberischer Skandal, dass diese Alternative einmalig befristet ist: sie kann nur bis 31. Oktober 2013 wahrgenommen werden. Angesichts der Komplexität des Themas eine Zumutung, noch dazu, weil die meisten PK`s ihre Kunden hinsichtlich Information im Regen stehen lassen. Dass die PK des Fachverbandsobmanns hier mit schlechtem Beispiel vorangeht, ist nur das Tüpfelchen auf dem "i".

Pekabe hat bereits vor 2 Jahren in der Begutachtungsphase der PKG-Novelle darauf hingewiesen, dass sie keine Verbesserung für die Betroffenen bringt. Der komfortable Status der Pensionskassen, ihrer Aktionäre, der Arbeitgeber und der staatlichen Aufsicht wurde damit auf Kosten der "Berechtigten" prolongiert, die nach wie vor das volle Risiko für ihre Pension tragen - es sei denn sie akzeptieren eine nochmalige massive Kürzung ihrer geschrumpften PK-Pension. Mit dieser ausschließlichen Risikobelastung der Betroffenen steht Österreich in der EU als Schlusslicht alleine da.

Pekabe verlangt daher von der neuen Bundesregierung endlich eine wirkliche Sanierung des maroden österreichischen PKG insbesondere eine gesetzlich verankerte Pensionsgarantie ohne die PK-Geschädigten nochmals zur Kasse zu bitten.

Gefordert sind hier die Pensionskassen mit einer Ergebnisverantwortung, ihre Aktionäre mit der Verpflichtung zu einem höheren Eigenkapital, die Arbeitgeber und vor allem der Staat, der sich durch diesen Skandal, die Vernichtung der 2en Säule der Altervorsorge von mehr als 800.000 Bürgern, bei einer Gesamtsanierung der österreichischen Altersversorgung selbst im Wege steht.

Rückfragen & Kontakt:

Günter Braun, Pressesprecher des Pekabe - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten

Mailto: pressesprecher @ pekabe.at

Tel. 0699 - 111 58 699