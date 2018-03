TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Neuer Stil für Österreich", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 20. Oktober 2013

Setzen Rot und Schwarz ihre Blockadepolitik fort, ist die Mehrheit fix weg. Aber auch bei mutigen Reformen ist ein Erfolg nicht sicher.

Innsbruck (OTS) - Rot und Schwarz, bei der Nationalratswahl von

den Wählerinnen und Wählern mit zwei blauen Augen bedacht, wollen (viele in SPÖ und ÖVP werden auch sagen: müssen) es noch einmal miteinander versuchen. Vom früheren Stimmenanteil von deutlich über 90% für die beiden damaligen Großparteien ist gerade noch eine hauchdünne Mehrheit von über 50% geblieben.

Für Rot-Schwarz ist es die Koalition der allerletzten Chance. Es muss gar nicht eine Neuauflage der nach einem Jahr geplatzten Streit-Koalition des damaligen Duos Gusenbauer und Molterer sein, es reichen schon die in der Vergangenheit viel zu oft praktizierten gegenseitigen Blockaden. Wenn SPÖ und ÖVP noch einmal in wesentlichen Zukunftsfragen wie der Bildung, aber auch bei Fragen wie der Verwaltung Stillstand säen, werden sie bei der nächsten Wahl die FPÖ auf Platz 1 ernten.

In der Steiermark haben sich die zuvor heillos zerstrittenen Chefs von SPÖ und ÖVP auf einen umfassenden und überaus mutigen Reformpakt geeinigt. Und es wird tatsächlich ein neuer, gemeinsamer Stil gepflegt und angesichts der leeren Kassen ein richtiger Kurs gefahren. Ob sich auf Bundesebene Bundeskanzler Werner Faymann und Vize Michael Spindelegger Ähnliches zutrauen und ob vor allem auch alle Parteigranden mitziehen (man denke nur an Gewerkschaftsboss Fritz Neugebauer), ist stark zu bezweifeln. Und selbst wenn Rot-Schwarz Österreich endlich mutig regieren würde, würde das wohl irgendwann in den Geschichtsbüchern gelobt. Ob es aber auch (mit Blick auf die zuletzt besonders kräftigen Verluste in der Steiermark) einen Wahlerfolg bringen würde, steht in den Sternen. Oder wie der frühere Nationalratspräsident Andreas Khol in anderer Sache meinte:

"Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit."

