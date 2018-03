Bevölkerung verliert große Kämpferin für Umweltschutz und Demokratie

Grüne tief betroffen über Tod von Barbara Stangel.

Wien (OTS) - Tief betroffen sind die Grünen über die Nachricht vom plötzlichen Tod Barbara Stangels gestern am späten Nachmittag. Barbara Stangel war für die Grünen jahrelang in vielen Funktionen tätig, unter anderem als Mitglied im Landesvorstand, als Bezirkssprecherin in Liezen und als Gemeinderätin in Wörschach.

"Barbara Stangel war Vorkämpferin der steirischen Anti-Transit-Bewegung, ihr entschlossenes Eintreten für die Lebensqualität im Ennstal und für den Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft rund um den Grimming hat weit über das Ennstal hinausgestrahlt. Barbara Stangel war im Ennstal eine herausragende Galionsfigur der Umweltbewegung. Ihr Kampf gegen eine Autobahn im Ennstal hat die Bevölkerung vor Transitverhältnis wie in Tirol bewahrt", so der Grüne Landessprecher und Vize-Klubobmann im Parlament, NAbg. Werner Kogler, und der Grüne Bezirkssprecher LAbg. Lambert Schönleitner.

Noch im Jahr 2011 verlieh die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig an Barbara Stangel und die Bürgerinitiative NETT den "goldenen Igel", eine Auszeichnung des Grünen Bürgerinitiativenfonds. Glawischnig würdigte dabei die hartnäckige, mutige und unermüdliche Arbeit von Barbara Stangel und der Bürgerinitiative, die das Ennstal bis jetzt vor einer Autolawine und Zerstörung der einzigartigen Tallandschaft bewahrt hat.

"Mit Barbara Stangel verlieren wir eine der engagiertesten Umweltkämpferinnen unseres Landes. Mit ihrem Mut, ihrem unerschütterlichen Willen und ihrem großen Herz war mir Barbara immer ein Vorbild", sagt Glawischnig.

"Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden", so Glawischnig, Kogler und Schönleitner.

