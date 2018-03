Umweltdachverband: Schwarze Sulm landet beim Höchstgericht!

- UWD begrüßt Amtsbeschwerdeverfahren durch BM Berlakovich - EU-Vertragsverletzungsverfahren ist damit vorläufig ausgesetzt

Wien (OTS) - "Bundesminister Niki Berlakovich hat die Konsequenzen aus den unentschuldbaren Fehltritten der Steirischen Landesverwaltung gezogen und als oberste Wasserrechtsbehörde den rechtswidrig erteilten Bescheid für den Bau des Kleinwasserkraftwerks an der Schwarzen Sulm an den Verwaltungsgerichtshof verwiesen", freut sich Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes. Am 4. September hatte das Amt der Steiermärkischen Landesregierung entgegen der eindeutigen Anweisungen der obersten Wasserrechtsbehörde gestützt auf § 21a Wasserrechtsgesetz einen positiven Wasserrechtsbescheid erlassen und damit die klaren Vorgaben des Wasserrechts, der EU-Wasserrahmenrichtlinie und die Anweisungen des Ministeriums missachtet.

Einen Tag vor Ablauf der Beschwerdefrist leitet Berlakovich heute ein Amtsbeschwerdeverfahren gegen den Bescheid ein und setzt somit ein klares Zeichen für den Erhalt der wertvollen Flusslandschaft.

"Wir begrüßen diesen Schritt ausdrücklich. Der Umweltminister setzt damit seine konsequente Haltung in Sachen Schwarze Sulm fort und bewahrt Österreich vor weiteren Schäden und Verurteilungen durch den Europäischen Gerichtshof. Die anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission können somit vorerst ausgesetzt werden. Mögliche Strafzahlungen sind damit einstweilen vom Tisch", so Heilingbrunner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

Dr.in Sylvia Steinbauer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (++43-1)40113/21

sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at