Brosz: "Wo war ihre Leistung, Frau Lindner?"

Monika Lindner soll auf ihr Mandat verzichten

Wien (OTS) - "Wo war eigentlich ihre Leistung im Wahlkampf?", diese Frage stellt der geschäftsführende Parlamentarier der Grünen, Dieter Brosz, angesichts der offensichtlich geplanten Mandatsübernahme durch Monika Lindner. "Es fällt einem angesichts der ungustiösen Gründungsgeschichte des Teams Stronach und der Massenabwerbung von Abgeordneten in der Vergangenheit nicht leicht, sich in diesem Konflikt auf die Seite des Stronach-Klubs zu stellen. Schadenfreude wäre hier demokratiepolitisch nicht angemessen, denn die Vorgangsweise Monika Lindners ist ein neuer politischer Tiefpunkt in Österreich. Lindner hat unmittelbar nach der Bekanntgabe ihrer Kandidatur und noch weit vor dem Wahltermin bekannt gegeben, dass sie für ein Mandat beim Team Stronach nicht zur Verfügung steht. Sie ist dann auf Tauchstation gegangen und nimmt dieses Mandat jetzt - von wem auch immer sie beraten wurde - an. Das hat mit dem Grundsatz des freien Mandats nicht das Geringste zu tun. Dieser soll eine Ausübung politischen Drucks durch parlamentarische Klubs oder Parteien auf MandatarInnen verunmöglichen. Davon kann bei Lindner nicht die Rede sein. Ihre Vorgangsweise ist vielmehr eine bewusste WählerInnentäuschung, weil sie nicht einmal die Courage hatte, ihre Absicht noch vor der Wahl bekannt zu geben. Lindner wäre sehr gut beraten, auf ihren Mandatsanspruch zu verzichten."

