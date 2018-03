Welternährungstag 2013: Ökosoziales Forum fordert mehr Bildung im Ernährungsbereich

Pro Kopf und Jahr landen 19 kg Lebensmittel im Müll

Wien (OTS) - "Jedes Jahr werden rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weltweit verschwendet oder verderben auf ihrem Weg entlang der Wertschöpfungskette. Global betrachtet bedeutet das, dass eine landwirtschaftliche Produktionsfläche, die eineinhalb mal so groß ist wie die USA, jährlich völlig nutzlos bewirtschaftet wird", stellte Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums anlässlich des morgigen Welternährungstages fest und fordert mehr Bildung im Ernährungsbereich - insbesondere im Kindesalter -, um eine bessere Wertschätzung für Lebensmittel zu vermitteln. ****

"Wir können nur gemeinsam gegen dieses Problem ankämpfen, denn Lebensmittel werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette weggeworfen. Es darf nicht sein, dass hochwertige Lebensmittel einfach im Müll landen. Es geht darum, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und Ressourcen zu schonen. Wir müssen daher in allen Bereichen den Hebel ansetzen, damit unsere Lebensmittel auf den Teller kommen und nicht in die Mülltonne geworfen werden", betont auch Umweltminister Niki Berlakovich.

Die Menge der auf dem Müll landenden Lebensmittel würde nach Einschätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) ausreichen, um drei Milliarden Menschen zu ernähren. Allein in Österreich landen pro Kopf und Jahr 19 kg Lebensmittel im Müll. Jährlich wird im Schnitt in jedem österreichischen Haushalt Nahrung im Wert von 300 Euro weggeworfen.

Fehlplanung beim Einkaufen als Hauptgrund

Laut einer Studie der Karmasin Motivforschung, die im Auftrag der NÖ-Landesregierung durchgeführt wurde, gibt es verschiedene Gründe weshalb Lebensmittel weggeworfen werden. Hauptursache ist die Fehlplanung bei Einkäufen. Häufig wird zu viel eingekauft, wobei auch gesundheitliche Bedenken, ein mobiler Lebensstil sowie Abwechslung und der Konsum von Speisen auswärts eine Rolle spielen. Nicht unerheblich wirken sich auch die Lockangebote in Supermärkten, die immer größere Vorteilspackungen anbieten, auf das Konsumentenverhalten aus. Immer stärker treten auch Qualität und Geschmack in den Hintergrund, weil dem Kunden durch die Werbung eine bestimmte "Schönheitsnorm" von Produkten anerzogen wurde. Viele Lebensmittel, wie etwa Obst zweiter Klasse, landen nicht in der Einkaufstasche, weil sie nicht der eingelernten Schönheitsnorm entsprechen. "Wir müssen den Kindern von heute beibringen, Nahrung zu schätzen, damit sie verantwortungsbewusste KonsumentInnen von Morgen werden", so Pernkopf weiter.

Klug einkaufen und wenig wegwerfen

Ein bewusster Konsum heißt auch maßvoller Konsum. Es geht um 157.000.000 kg Essen, das in Österreich jedes Jahr weggeworfen wird. Der Verfügbarkeit von Lebensmittel in der Zukunft kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Der intelligente Konsum ist zudem ein wesentlicher Beitrag, um die Importabhängigkeit bei Lebensmitteln zu verringern und gleichzeitig den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen.

Stabilisierung der Regionen hat Vorrang

Eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Problem der Lebensmittelverschwendung kommt der Entwicklungszusammenarbeit zu. Denn nicht allein das Verhalten der KonsumentInnen und des Handels in den Industriestaaten sind die Ursache für die Verschwendung von Nahrung. Ein großer Teil der Lebensmittel wird in den Entwicklungsländern bereits bei der Produktion, Lagerung und Lieferung entsorgt. Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hat als zentralen Aspekt die Ernährungssicherheit, die Bekämpfung des Hungers und die Stärkung der landwirtschaftlichen Produktion. Eine effektive Entwicklungszusammenarbeit muss vor allem die Stabilisierung von Regionen durch den Aufbau von effizienten und intakten Verwaltungen zum Ziel haben. Ein Großteil der armen Bevölkerung lebt auf dem Land und kann dennoch nicht ausreichend Nahrung produzieren. So etwa holt ein afrikanischer Kleinbauer im Schnitt nur ein Zehntel der Ernte eines europäischen Bauern aus einem Hektar Land. "Wichtig ist, dass die Projekte mit lokalen Partnern umgesetzt werden. Damit ist garantiert, dass das Know-how aus der Region genutzt und gestärkt wird und auch nachhaltig in der Region bleibt", forderte Pernkopf abschließend.

