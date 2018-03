Österreichische Produktinnovationen punkteten auf der Weltleitmesse Anuga 2013

Internationale Fachjury wählte zehn österreichische Lebensmittelprodukte unter die Top-Innovationen der Sonderschau "taste 13"

Wien (OTS/PWK711) - Im Rahmen der Sonderschau "taste 13" wurden

die Top-Neuheiten der Anuga 2013 - der führenden Weltleitmesse für Ernährung, die gestern (14. Oktober) in Köln zu Ende ging - von einer internationalen Jury aus Fachjournalisten ausgewählt. Über 500 Unternehmen hatten sich mit mehr als 1.200 Ideen um die Aufnahme in die Sonderschau beworben. "Die Jury wählte letztendlich 53 Produkte und Konzepte aus, darunter zehn österreichische Produktinnovationen, die in puncto Idee, Innovation und kreativer Umsetzung überzeugten", freut sich Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, die 61 österreichischen Ausstellern auf fünf Gruppenständen Platz zur Präsentation bot. Mit Einzelausstellern beteiligten sich heuer in Summe 119 Exporteure der österreichischen Nahrungsmittelwirtschaft an der Anuga 2013.

Neben der Qualität und Originalität bewertete die Jury auch die Kriterien Verpackungseinsatz, Verbraucherfreundlichkeit, Rezeptur und natürlich den optischen Eindruck.

Die ausgewählten zehn österreichischen Produktneuheiten im Einzelnen:

Guschlbauer Backwaren: Aprikosen-Schiffchen mit Butterstreusel

Ölz Meisterbäcker: Ölz Butter Mini-Zopf & Ölz Rosinen Mini-Zopf

Kärnternmilch: Ramino Käsetraum

Nöm: Das Beste aus Österreich

Ennstal Milch KG: Landessa Ice Coffee/Cappuccino/Vanille/Caffe Latte

Lifestyle Trading: Mehrfrucht-Funktionsgetränk - 2B RELAXED

RAUCH Fruchtsäfte: Rauch Bio Trio

S. Spitz: Spitz Cola Fruchtaufstrich

Furore: Bregenzerwälder Käsesuppe 380ml/Glas

LANDHOF: Pikante extra ohne Fleisch

Insgesamt präsentierten sich auf der Anuga 6.777 Aussteller aus 98 Ländern auf 300.000 m2 Ausstellungsfläche den 180.000 Fachbesucher aus 180 Nationen. (BS)

