Weitere Katzen im Bezirk Salzburg-Umgebung verschwunden

Nach Köstendorf haben sich nun Einwohner weiterer Gemeinden bei der PFOTENHILFE gemeldet

Salzburg - Wien (OTS) - Nachdem vergangen Woche bekannt wurde, dass in Köstendorf (Bezirk Salzburg-Umgebung) bereits 15 Katzen spurlos verschwunden sind, meldeten sich nun mehrere Katzenbesitzer auch aus umliegenden Gemeinden beim Verein PFOTENHILFE. "Viele Menschen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung haben uns mitgeteilt, dass auch in ihrer Gemeine bereits Katzen verschwunden sind. Zusätzlich betroffen sind Mattsee, Anif, Großgmain und Grödig. Die Lage ist also ernst, ein möglicher Katzenfänger konnte noch nicht gefasst werden", bedauert Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins PFOTENHILFE.

Seien Sie also weiterhin aufmerksam und melden Sie dem Verein PFOTENHILFE und der nächsten Polizeidienststelle, falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben. "So lange der Fall nicht geklärt werden konnte, empfehle ich allen Katzenbesitzern, ihre Lieblinge besser nur beobachtet ins Freie zu lassen", so Weinand. Hinweise werden unter 0664 / 848 55 77 entgegengenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis: Verein PFOTENHILFE, info @ pfotenhilfe.org

Tel.: 0664 / 848 55 77, www.pfotenhilfe.org