Oesterreichs Energie begrüßt Energie-Infrastrukturpaket der EU

Starke europäische Netze sind entscheidend für Gelingen der Energiewende

Wien (OTS) - Als positives Signal für eine gemeinsame europäische Energiepolitik begrüßt Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der E-Wirtschaft das Energie-Infrastrukturpaket der EU. "Europa braucht starke Netze", denn ohne leistungsfähige Netze wird die Energiewende nicht gelingen", erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie. Insbesondere zu begrüßen sei, dass die EU den Ausbau des Strom-Binnenmarkts auch mit finanziellen Mitteln unterstütze.

Rund 250 Infrastrukturprojekte in Europa umfasst die Projektliste, für die Unterstützungsmittel von über fünf Milliarden Euro bis 2020 bereitstehen. Darunter sind auch wichtige Strom-Übertragungsleitungen wie die Verstärkung zwischen Westtirol und Zell/Ziller, die Verbindungen von Tirol, Osttirol und Kärnten nach Italien und der Ausbau der Leitung St.Peter-Isar nach Bayern. Auch die Pumpspeicherprojekte Kaunertal der TIWAG, Obervermuntwerk II der illwerke vkw und Limberg III von VERBUND finden sich in der Liste, die Energiekommissar Günther Oettinger am Montag präsentierte.

Die Projekte sind laut EU von "gemeinsamem Interesse", weil sie jeweils mindestens zwei Länder betreffen. Schmidt: "Durch diese Projekte werden nicht nur Engpässe beseitigt, sondern langfristig der Binnenmarkt gestärkt und die Versorgungssicherheit verbessert." Hilfreich seien auch die Vorgaben der EU zur Beschleunigung von Projekten. Für Planungs- und Genehmigungsverfahren gibt es ein Limit von drei Jahren, als Ansprechpartner muss eine einzige nationale Behörde nominiert werden.

