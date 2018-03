Neues Volksblatt: "Viele Würdige" von CR Christian HAUBNER

Ausgabe vom 12. Oktober 2013

Linz (OTS) - Überwiegend großes Lob aus vielen Teilen der Welt hat die gestrige Entscheidung, den Friedensnobelpreis an die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zu verleihen, nach sich gezogen. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, viele Länder - darunter Österreich - und zahlreiche weitere Organisationen haben sich zufrieden mit dem Spruch des schwedischen Komitees gezeigt. Lediglich Russland übte Kritik und sprach von Vorschusslorbeeren. Und dann waren da auch noch die radikal-islamischen Taliban, die gefeixt haben, dass doch nicht die 16-jährige Malala Yousafzai den Preis dafür bekommen hat, dass sie sich für das Recht von Mädchen auf Schulbildung eingesetzt und damit gegen das Terror-Regime in Pakistan gestellt hat.

Die Entscheidung des Nobelpreis-Komitees zugunsten der Chemiewaffenjäger war sicher nicht die mutigste - bei einer Vergabe an Yousafzai hätte man sich immerhin mit Teilen der islamischen Welt angelegt. Dennoch war die Entscheidung eine richtige - eine von mehreren möglichen. Denn es gibt mehrere Personen und Organisationen, die sich durch außergewöhnlichen Einsatz und oft ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit so sehr für den Weltfrieden einsetzen, dass ihnen dafür eine Auszeichnung gebühren würde. Die Entscheidung für OPCW ist nicht eine gegen andere Friedensstifter. Es gibt Gott sei Dank viele Würdige.

