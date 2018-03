Die Krise muss durch mehr Verteilungsgerechtigkeit überwunden werden

Linz (OTS) - "Die derzeitige Krisenpolitik in Europa blendet den Zusammenhang zwischen öffentlicher Verschuldung und privatem Reichtum aus - mit schweren Folgen: Wirtschaftsflaute und Arbeitslosigkeit. Das neoliberale Wunschkonzert zur Beschneidung des Sozialstaats muss beendet und ein steuerpolitischer Kurswechsel eingeleitet werden", sagt der Berliner Wirtschaftsprofessor Dr. Achim Truger, der derzeit auf Einladung der AK Oberösterreich in Linz zu Gast ist. AK-Präsident Kalliauer ergänzt: "In Österreich brauchen wir kräftige Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie eine steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen, die durch eine Millionärsteuer auf Vermögen von mehr als einer Million Euro gegenfinanziert werden muss".

Nach der vorherrschenden ökonomischen Meinung verringert jede Steuererhöhung und eine Umverteilung zugunsten des Sozialsstaats und der Einkommensschwächsten Leistungsanreize, bringt Nachteile im internationalen Wettbewerb, weniger Wachstum und höhere Arbeitslosigkeit. "Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung führt systematisch zu anderen Schlüssen", sagt Prof. Dr. Achim Truger von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Denn die Ungleichheit führe zu einer schwachen Entwicklung des privaten Konsums und aufgrund der geringen Nachfrage zu unzureichenden Investitionen der Unternehmen.

Wir haben keine "Staatsschuldenkrise", sondern eine Finanz- und Wirtschaftskrise

Falsch sei auch die Behauptung, zu hohe Staatsausgaben hätten in die Krise geführt. Es gebe keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Höhe und Entwicklung der Staatsausgaben einzelner Länder und ihrem Status als Krisenland. Sowohl in den "Krisenländern" wie Spanien, Irland und Italien als auch in den "Exportüberschuss-Ländern" wie Deutschland und Österreich ist der Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bis kurz vor der Krise gesunken. Erst in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ist er da wie dort massiv gestiegen. Die aus der falschen Analyse resultierende Kürzungspolitik sei das Rezept für einen anhaltenden schweren Wirtschaftseinbruch im Euroraum.

Die wichtigsten Krisenursachen in der Euro-Zone sind, so Truger, neben den unterregulierten Finanzmärkten die ungleichere Einkommensverteilung und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Ländern. Der Saldo aus Guthaben und Schulden von Haushalten und Unternehmen, des Staatsbudgets und der grenzüberschreitenden Leistungsbilanz ergibt immer Null. Das heißt:

Wenn die Privathaushalte insgesamt mehr sparen, als die Unternehmen Kredite aufnehmen, dann müssen sich zwangsläufig der Staat und/oder das Ausland verschulden. In Österreich ist das der Fall. Ursache für die hohe Sparquote ist die steigende Ungleichheit der Verteilung, die die Einkommens- und Vermögensstärksten begünstigt, wodurch von diesen noch mehr "gespart" wird. Und steigende Gewinne führen in dieser Situation entgegen der Annahme der herrschenden Wirtschaftslehre nicht zu mehr Investitionen, sondern gehen parallel zum Einbruch des privaten Konsums mit einer klaren Schwäche der Investitionen einher.

Wirtschaftliche Ungleichgewichte abbauen

Die Exportüberschuss-Länder, vor allem Deutschland, die Niederlande, aber auch Österreich müssen, so Truger, die Reduktion der Defizite der Krisenländer unterstützen, indem sie ihre eigenen Leistungsbilanzüberschüsse abbauen. Am wichtigsten sei es, gesamtwirtschaftlich den Zuwachs der privaten Ersparnisse zu verringern, bzw. die Unternehmensinvestitionen zu steigern. Dazu sei mehr Verteilungsgerechtigkeit nötig: zum einen durch einen höheren Anteil der Lohn- und Gehaltsempfänger/-innen am gesamtwirtschaftlichen Wohlstandszuwachs, zum anderen durch eine Steuerpolitik, die die Kaufkraft von Einkommensschichten mit hoher Konsum-(und niedriger Spar-)quote stärkt. Steuerentlastungen auf Kosten von öffentlichen Investitionen oder von Sozialleistungen scheiden damit aus, weil sie erst recht die Binnennachfrage beeinträchtigen würden.

Niedrige Einkommen entlasten, höhere Steuern auf Vermögen

Für Österreich empfiehlt der Experte eine alternative Budgetstrategie, die zusätzliche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und eine Entlastung niedriger und mittlerer Einkommensbezieher/-innen durch mehr Einnahmen aus vermögensbezogenen Steuern finanziert.

Österreich ist das Euro-Land, in dem der Reichtum laut Erhebung der europäischen Zentralbank und der einzelnen Nationalbanken am stärksten auf wenige konzentriert ist. Der Besitzanteil der reichsten fünf Prozent beträgt demnach fast 48 Prozent. Und eine Studie der Universität Linz zeigt, dass das vermögensreichste Prozent der österreichischen Haushalte noch um 232 Milliarden Euro reicher ist, als bisher angenommen. Das Durchschnittsvermögen in dieser Gruppe beträgt fast 13 Millionen Euro. "Wir plädieren für eine Senkung des Eingangssteuersatzes, eine Anhebung der Negativsteuer für die Niedrigstverdienenden und die jährliche Anpassung der Steuerstufen an die Inflation. Zur Gegenfinanzierung brauchen wir eine Millionärssteuer auf Netto-Privatvermögen von mehr als einer Million Euro", sagt AK-Präsident Kalliauer.

